Los vecinos de una urbanización de Coín reclaman una conexión a la red municipal de agua

Los vecinos de la urbanización Miralmonte de Coín reclaman al Ayuntamiento de la ciudad una conexión a la red municipal de agua después de que ... desde su creación, en los años 70 del pasado siglo, se hayan estado abasteciendo de un pozo y desde 2022 a través de camiones cubas que, según denuncian, no cubren las necesidades de los 140 residentes en estas viviendas. Por su parte, el Ayuntamiento, que no descarta ese enganche en un futuro, está a la espera de los resultados de un análisis sobre la calidad del agua del pozo para que puedan abastecerse del mismo.

La presidenta de la comunidad de propietarios, Emilie Cretinon, explicó a este periódico que «pese» a pagar sus impuestos en las últimas décadas ningún equipo de gobierno ha procedido a la conexión de la urbanización con la red de aguas que proviene del nacimiento de la localidad. Desde su creación, según añadió, el suministro se ha hecho a través de un pozo que «saca tan poca agua» en los meses de primavera y verano que «no consigue llegar a todas las viviendas con los consiguientes problemas para el aseo de los residentes y las tareas domésticas».

Ante esta situación, que se ve agravada en los periodos de sequía, el Ayuntamiento hizo un segundo pozo, que fue sufragado en una parte (con 35.000 euros) por los propios vecinos, pero estuvo apenas dos semanas en funcionamiento porque el agua no cumplía los requisitos necesarios para su consumo humano al tener un «elevado nivel» de hierro, magnesio e incluso pesticidas, según indicó Cretinon.

Desde noviembre de 2022 el abastecimiento de agua se hace con camiones cuba que acuden los lunes y viernes a aportar un suministro que los vecinos consideran «insuficientes» lo que ha obligado a las viviendas a instalar depósitos para almacenar agua e intentar «hacer el apaño los demás días», según la presidenta de la comunidad de propietarios, quien añadió que llevan años reclamando por vía judicial sus derechos pero el Ayuntamiento «no responde» y por ello han notificado al Defensor del Pueblo Andaluz la situación y las «irregularidades» que vienen padeciendo por no tener la conexión a la red municipal.

«No se les cobra»

Desde el Consistorio, fuentes consultadas por este periódico explicaron que cuando se creó la urbanización no se les obligó a instalar la tubería porque «confirmaron que tenían un pozo» para su abastecimiento. Cuando éste «se vino abajo» se hizo un segundo pozo y que al no poder prestar este su servicios «se les está llevando todas las semanas 60.000 litros de agua que el Ayuntamiento no les cobra a los vecinos», según las fuentes.

El Ayuntamiento aguarda en estos días los resultados de un análisis para valorar el estado y la calidad del primer pozo de la urbanización para que sea el que abastezca a Miralmonte, aunque «eso no quiere decir que no se haga nada en el futuro» sobre una posible conexión con la red municipal, según las fuentes. «El Ayuntamiento no ha abandonado a estos vecinos», apostillaron.