Cártama se blinda contra las lluvias: limpieza del paso del arroyo Torre con Gorrino para evitar inundaciones

La estación veraniega empieza a llegar a su fin, aunque con todavía algunas semanas por delante. Pero el otoño asoma ya por el horizonte, y ... con ello en la cabeza de muchos empieza a surgir el temor a las tormentas, que ya el año pasado azotaron con dureza a la provincia de Málaga. Unos meses, desde finales de septiembre hasta marzo y abril, donde el cielo es protagonista y la precipitación también.

Cártama, uno de los municipios malagueños más castigados por las borrascas y danas del pasado año, se prepara para optimizar al máximo sus recursos y evitar volver a repetir imágenes tan desagradables como las que se vivieron hace menos de un año. El desbordamiento de los ríos y las inundaciones de barriadas se combaten desde hace meses con diversas actuaciones. La última son las labores de limpieza y desatoro del paso del arroyo Torre con el arroyo Gorrino, un punto clave donde se pueden producir desbordamientos.

El objetivo de esta intervención no es otro que «evitar posibles inundaciones con la llegada de lluvias torrenciales», explicaba el alcalde de la localidad cartameña, Jorge Gallardo. Unas medidas que, según indica el edil de este municipio del Valle del Guadalhorce, son «preventivas» y muy «necesarias». Además, recalcó que este tipo de trabajos deben realizarse en verano para que los arroyos y ríos «se encuentren en perfecto estado de cara a la época de lluvias».

Estas labores de limpieza y cuidado del paso entre ambos cauces comenzaron hace una semana, tras recibir el Consistorio la autorización pertinente de la Junta de Andalucía. Cabe recordar que el organismo autonómico es competente en materia de dominio público hidráulico en todos los ríos y cauces situados fuera de las zonas urbanas, como sucede en este caso.

Apoyo vecinal

Los trabajos han contado con un importante apoyo de varios sectores de la sociedad. A los trabajadores municipales se han sumado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. También residentes del municipio han hecho gala de su solidaridad; varios vecinos de la zona aportaron maquinaria para retirar los sedimentos que obstruían la salida de los tubos de gran envergadura en la base del paso para vehículos a motor que cruza el arroyo Torre a su unión con el arroyo Gorrino.

Este gesto tanto del Consorcio de Bomberos de Málaga como del grupo de particulares que se implicaron en las tareas fue ensalzado por el regidor cartameño: «Debemos agradecer la predisposición de las personas que se han querido sumar para agilizar la retirada de estos sedimentos, piedras, troncos, ramas y otros residuos vegetales», puntualizó.

20 kilómetros de caminos municipales desbrozados

Esta no es la única medida ejecutada en la localidad tanto por parte del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Sin ir más lejos, el Consistorio lanzó hace unos meses un plan de desbroce de caminos y arroyos de titularidad municipal. En estos momentos, y tras varios meses de trabajo, se ha confirmado que unos 20 kilómetros de caminos municipales ya han sido desbrozados y adecentados, así como otros 4 arroyos dentro de la zona urbana.

4 arroyos adecentados

Asimismo, desde finales de mayo, la Junta invirtió casi un millón de euros en el acondicionamiento del río Guadalhorce, principal foco de preocupación a la hora de medir los problemas de inundaciones. Allí se han realizado actuaciones como la retirada de áridos y materiales acumulados durante las avenidas torrenciales y la construcción de un tramo de escollera de protección en un camino vecinal dañado por las riadas.