El alhaurino que atesora más de 3.000 insignias de equipos de fútbol

Habrá tiendas especializas con menos surtido que el que tiene, en su casa, Francisco Javier Valle, de Alhaurín de la Torre, un apasionado del fútbol ... que, desde que era un niño, se aplica al coleccionismo de insignias y otros elementos del balompié. Y lo hace con método y sin descanso, como demuestran los números que maneja. Son unos tres mil pines, unos doscientos banderines y unas 80 camisetas, cada una, de un lugar distinto.

«En mi casa, siempre hemos sido muy futboleros y, con unos 13 años, recuerdo que entré a una tienda y descubrí unos banderines y unos pin», rememora. Ahí arrancó la afición. «Me gustaron bastante y empecé a comprar, lo típico, soy un poco del Real Madrid y mucho del Málaga..., cada vez que podía, me hacía con uno o dos y así, poco a poco», explica.

Y, de moverse en lo local y poner el radar en los conjuntos grandes, los fáciles de conseguir, fue hilando más fino y, con la aparición de internet, ya se le abrió la puerta a otros lugares. Además, como en su condición de padre de una hija, tuvo la oportunidad de acompañarla en competiciones de gimnasia rítmica por todo el país, aprovechaba los desplazamientos para visitar estadios de Primera, de Segunda o de Preferente. Así se hizo con estandartes de Pontevedra, de Jerez, de Santander....

Con las camisetas, aclara, otro tanto de lo mismo, un inventario que parece una asamblea general de las Naciones Unidas, pero, en este caso, en lugar de ir por el mundo, se ha aprovechado de sus amistades internacionales para hacerse con elásticas de distintas procedencias, como Guatemala o Azerbaiyán, por citar algunas de las más «exóticas». De todo lo que guarda, eso sí, tiene algunas «joyas», como el banderín del mítico Ajax de Amsterdam, el club más laureado de su país y uno de los más respetados en Europa, del que salió el no menos legendario jugador y entrenador Johan Cruyff.

Este amante de las colecciones, que no oculta que es un «poco friki» acaba de emprender otra aventura, hacerse con todas las camisetas del Málaga Club de Fútbol. Ya tiene la de 1994, año de la constitución de la entidad en sociedad anónima deportiva, las que lució en sus competiciones por el Viejo Continente e, incluso, la albiceleste de Argentina, por compartir los colores con el equipo de La Rosaleda.