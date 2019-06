La alhaurina que diseña y produce férulas en 3D recibirá un reconocimiento del Rey Felipe VI Raquel Serrano, en su taller de Alhaurín de la Torre, en 2018. / F. Torres Alhaurín de la Torre Raquel Serrano, propietaria de la empresa Fiixit, será condecorada con la Orden al Mérito Civil por ser un ejemplo de emprendimiento FERNANDO TORRES Jueves, 13 junio 2019, 19:22

Ha recibido muchos premios, incluso cuando su empresa era solo un proyecto. Raquel Serrano, vecina de Alhaurín de la Torre, dio con una idea que ya se ha extendido por toda España y tiene ofertas de distintos países de América Latina: sustituir la escayola tradicional por un sistema impreso en tres dimensiones con materiales sintéticos, impermeables, que facilitan la higiene y no impiden el baño de los pacientes. Su concepto ha ido creciendo y expandiéndose hasta llegar a poder mantener un taller propio desde donde diseña a medida las férulas. Su tesón ha sido catalogado por muchos como ejemplo de emprendimiento para los jóvenes, tanto, que tras un largo camino, el próximo miércoles será condecorada por el Rey Felipe VI. Serrano entrará ese día en la Orden del Mérito Civil.

«Todavía no me lo creo, ha sido todo una sorpresa y encima me pidieron que no dijera nada hasta que se acercase la fecha», explica la diseñadora industrial a SUR. Hace dos semanas recibió una llamada del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre mientras conducía desde Murcia, donde había impartido una conferencia. «Me pidieron mi currículum, pero no lo tenía a mano así que les pedí que entrasen en mi página web donde estaban mis datos, pero no me dijeron para qué era». En la siguiente llamada desde el Consistorio le pidieron su DNI y más información: «¿Para qué?», preguntó de nuevo. «Solo sé que es un secreto», respondieron al otro lado de la línea.

A los pocos días otro número desconocido iluminó la pantalla de su teléfono móvil. Era una portavoz de la dirección de protocolo de la Junta de Andalucía. «Me dijeron que el presidente, Juanma Moreno, me había propuesto para este reconocimiento porque conocía mi trabajo y le encantaba, me dijeron que soy un ejemplo de emprendimiento para los jóvenes de Andalucía». Serrano tardó en contestar; no sabía qué decir. «Me puse a llorar», admite.

Llamada de la Casa Real

Los responsables de la Junta le explicaron que había sido Moreno quien formuló la propuesta, y le pidieron que estuviese atenta a más números desconocidos. «Una no espera la llamada de la Casa Real todos los días». A la mañana siguiente sonó de nuevo el teléfono, era el jefe de protocolo del jefe de Estado, que le transmitía los detalles de todo lo que iba a suceder durante los próximos días, y de cómo se celebrará el evento el próximo miércoles, momento en el que ella y otras 29 personas recibirán el reconocimiento. «También me preguntaron si aceptaba la condecoración, porque parece que hay gente que la rechaza, pero yo no; si a mí me llama Felipe VI, yo voy donde sea».

Le han dado la opción de llevar a un invitado especial, que será su pareja, que le acompañará desde el martes por la tarde, día en el que les explicarán los puntos más importantes del protocolo. Ha elegido a su novio como acompañante porque hasta ahora no ha podido ir a la mayoría de los premios que ha recibido por no poder pedirse días libres en el trabajo. «Le ha comentado a sus superiores de lo que se trata y no le han puesto ningún problema». Además, cuatro familiares más vivirán junto a ella esta experiencia que Serrano todavía no se termina de creer. «Están stán súper ilusionados, cada vez que hablo del tema con mi padre se pone a llorar».

Fiixit sigue su camino ascendente con el mismo objetivo que dio lugar a la idea de Serrano: transformar el sector ortopédico y colocarlo en los estándares del siglo XXI. Ganadora del Spin-Off de la UMA en 2015 (que abre un increíble palmarés que se cerraba hasta ahora con el premio M de Málaga de la Diputación Provincial), Serrano sigue empeñada en que todas las ciudades del país tengan una ortopedia colaboradora. «Me han llegado muchísimas ofertas de Latinoamérica, pero no nos queremos meter todavía al cien por cien en ese mercado sabiendo que hay usuarios en España a los que todavía no les llega mi servicio».