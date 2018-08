Las escayolas malagueñas en 3D dan el salto al resto de España Raquel Serrano en su nuevo taller, ubicado en Alhaurín de la Torre, rodeada de algunos de los prototipos. / Fernando Torres El sistema, hecho a medida, permite a los pacientes mantener una higiene normal y no les impide bañarse FERNANDO TORRES Jueves, 9 agosto 2018, 00:37

Durante una cena, Raquel Serrano observó que en la mesa de al lado había un niño con el brazo escayolado. Ingenuo, trataba de rascarse el codo utilizando uno de los cubiertos, hasta que su madre le llamó la atención. Esa inocente situación se convirtió en el germen de Fix It, una empresa malagueña que afronta su primer verano en el mercado a nivel nacional tras haber transformado el sector ortopédico al crear una férula hecha a medida que deja la piel al aire y permite al paciente bañarse (en la ducha y en la piscina).

Serrano estudió Diseño Industrial, aunque siempre ha tenido «espíritu emprendedor». Por eso, al contemplar la escena del paciente incómodo, su cerebro empezó a funcionar en busca de una solución. «Todo ha evolucionado mucho, pero la escayola sigue aplicándose exactamente igual que hace décadas», relata. Hace cuatro años, la ingeniera reunió un equipo y comenzó a desarrollar el sistema, pasando por diferentes circuitos de emprendimiento y consiguiendo hacerse con los principales premios empresariales de la ciudad –Spin Off de la UMA, en el 2015;Ikea Málaga Talento, en el mismo año; Premio Yuzz, en 2016 con viaje a Sillicon Valley incluido; segundo puesto de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga;reconocimiento de La Farola-Open future; Premio Junior del Ayuntamiento de Málaga - SUR, Programa de Emprende In Health–.

El sistema Escaneado Las ortopedias escanean la extremidad del paciente con un iPad y un dispositivo, previamente instruidos por Fix It. Diseño La ingeniera Raquel Serrano diseña los componentes a medida para la extremidad y la patología en cuestión. Impresión y montaje A base de maíz, la impresora 3D imprime y moldea las diferentes piezas que forman la férula.

Tras cosechar experiencia en la parte de gestión empresarial, en el comienzo de este curso 2017-2018 decidió lanzarse de lleno al mercado, preparando el terreno para este verano, en el que la marca malagueña se estrena instalada en más de 30 ortopedias de todo el país. Antes de ello tuvo que adaptar su producto a las exigencias del Ministerio de Sanidad para que pueda ser recetado de forma facultativa.

Un niño con Fix It disfruta de la piscina. / Fernando Torres

Actualmente, los traumatólogos de la mayoría de comunidades autónomas pueden prescribir Fix It a sus pacientes, que deberán acudir a una de las ortopedias que colaboran con Serrano. «Ellos hacen el escaneo de la extremidad del paciente, yo diseño e imprimo la órtesis y se la envío; en poco más de un día ya han abandonado la escayola tradicional».

Los beneficios de esta forma de inmovilizar al paciente son «muchísimos». El primero y más evidente está en la comodidad, ya que muchos casos traumatológicos requieren que la férula esté fijada durante semanas o meses. «Las órtesis a medida permiten que la piel transpire y evita algunas patologías cutáneas derivadas». En verano, el paciente puede acudir a la piscina o a la playa, lo que significa que se puede duchar: «No es solo eliminar de la ecuación el bañarse con una bolsa en el brazo o una pierna fuera; la piel se limpia y aumenta la higiene considerablemente».

No obstante, los beneficios que redundan en la comodidad del paciente no son los más importantes. En varios tipos de lesiones, estas férulas reducen «considerablemente» el tiempo de recuperación, ya que facilita la realización de algunos ejercicios de rehabilitación. Fix It se adapta a la patología en cuestión y a la fisionomía del paciente, haciendo que el impacto del tratamiento sea el mínimo posible.

Un nuevo taller

La expansión comercial de Fix It a lo largo de España se concentra en un nuevo taller dirigido por Serrano y ubicado en Alhaurín de la Torre. Allí, la ingeniera recibe los datos escaneados (y asesora a las ortopedias en determinados casos), crea los archivos y mantiene en funcionamiento tres grandes impresoras moldeando Este Termoplástico, un material ecológico a base de maíz que se forra posteriormente con un componente ortopédico conocido como EVA perforada. No obstante, Serrano cree que «el futuro» de su modelo de negocio estará en que cada ortopedia tenga su propia impresora y ella se centre en el diseño.