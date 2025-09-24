Alhaurín de la Torre reabre la avenida Juan Carlos I tras eliminar un «punto negro» de inundaciones

Las obras para prevenir inundaciones y balsas de agua en la avenida Juan Carlos I de Alhaurín de la Torre han concluido tras algo más ... de mes de trabajos, después de que, a mediados de agosto, comenzaran en el cruce con José María Pemán y Rosario Pino. Aunque las labores ejecutadas se han desarrollado sobre un tramo de menos de 100 metros, han obligado a cortes de tráfico.

Con esta mejora de la red de pluviales, el objetivo es que el sistema pueda absorber todos los caudales para su óptimo reencauzamiento hacia el arroyo de la Zorrera. Para ello, se han invertido unos 45.000 euros, destinados a corregir el problema que surge debido a las pendientes que hacen que, en momentos de grandes precipitaciones, se concentre una elevada cantidad de agua a una gran velocidad, lo que hacía que los drenajes fueran insuficientes.

Para evitar que una nueva dana vuelva a generar situaciones de peligro y los daños que acarrean, se ha ensanchado el drenaje superficial para que, llegado el momento de punta de caudal, el agua no desborde y no arrastre con su fuerza todo lo que se encuentra en su camino. En este sentido, se han sustituido los rejillones ordinarios de hierro fundido por otros de mayor capacidad en acero galvanizado con huecos de mayor tamaño y conducir estas aguas de manera directa al citado gran colector.

También se han instalado tuberías de 500 milímetros de diámetro en ese tramo, además de la colocación de un sumidero de un metro de ancho y 80 centímetros de profundidad media. Esta obra está dentro del paquete de medidas aprobadas para reparar las infraestructuras y equipamientos dañadas por las lluvias de finales de octubre y principios de noviembre de 2024 y renovar las redes de canalización. Para ello, la Administración local cuenta con fondos del Ministerio de Política Territorial, que aprobó una financiación específica de cerca de 1,6 millones dentro de los fondos de reconstrucción de desperfectos por acción de las riadas.

Entre las acciones que ya están ya en carga está el arreglo de puentes en la denominada Acequia de los Regantes; la reparación de vías públicas dañadas por las tormentas, el arreglo del sistema de climatización y ventilación del Edificio de Promoción de El Peñón y en las cubiertas de varios equipamientos públicos para su impermeabilización, como el aparcamiento público de la plaza de España, la Escuela Municipal de Música y Danza y el Polideportivo Blas Infante, en este último caso, se incluye la fachada y el parqué.

Tras las tres jornadas de fuertes lluvias de finales de 2024, el Ayuntamiento hizo público que el arreglo de los destrozos supondría una cifra cercana al millón y medio de euros. Estos problemas se situaron, al 80%, en zona norte y nordeste del término municipal, es decir, en la ribera del río Guadalhorce, particularmente, Santa Amalia, el camino Número 1, Molina, El Peñón y zonas urbanas y agrícolas colindantes.