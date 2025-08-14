Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La avenida Juan Carlos I, cortada al tráfico. SUR

Alhaurín de la Torre se prepara ante nuevas danas con ayudas del Gobierno

Mejora de la capacidad en la avenida Juan Carlos I que mantendrán la calle cortada durante varias semanas, con afecciones en el tráfico de la zona centro

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:02

La avenida Juan Carlos I estará cortada al tráfico durante varias semanas, el tiempo necesario para la ejecución de una de las obras previstas en ... el municipio para prevenir los efectos de futuras danas, como las que descargaron a finales del pasado año en el municipio. Alhaurín de la Torre cuenta con créditos por valor de 1,6 millones de euros para la ejecución de un total de 8 proyectos, incluido el que acaba de ponerse en marcha, y espera impulsar más, gracias a una subvención concedida al amparo de la orden ministerial del 31 de enero para ayuntamientos y diputaciones provinciales para hacer frente a los efectos de las fuertes lluvias.

