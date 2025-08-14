Alhaurín de la Torre se prepara ante nuevas danas con ayudas del Gobierno

La avenida Juan Carlos I estará cortada al tráfico durante varias semanas, el tiempo necesario para la ejecución de una de las obras previstas en ... el municipio para prevenir los efectos de futuras danas, como las que descargaron a finales del pasado año en el municipio. Alhaurín de la Torre cuenta con créditos por valor de 1,6 millones de euros para la ejecución de un total de 8 proyectos, incluido el que acaba de ponerse en marcha, y espera impulsar más, gracias a una subvención concedida al amparo de la orden ministerial del 31 de enero para ayuntamientos y diputaciones provinciales para hacer frente a los efectos de las fuertes lluvias.

Entre las acciones que ya están ya en carga está el arreglo de puentes en la denominada Acequia de los Regantes; la reparación de vías públicas dañadas por las tormentas, la reparación del sistema de climatización y ventilación del Edificio de Promoción de El Peñón, y arreglos en las cubiertas de varios equipamientos públicos para su impermeabilización: aparcamiento público de la plaza de España, la Escuela Municipal de Música y Danza, el Edificio de Promoción de El Peñón y el Polideportivo Blas Infante, en este último caso, se incluye la fachada y el parqué.

En Juan Carlos I, el tramo afectado está entre los cruces con José María Pemán y Rosario Pino, y la Fuente de la Caleta, a lo largo de casi 90 metros lineales. Una vez culminada la obra, será más eficaz el reencauzamiento de las pluviales hacia el arroyo de la Zorrera, con lo que se evitarán balsas de agua e inundaciones.

Las pendientes que rodean a este punto están entre el 3% y el 5% lo que significa que, en momentos de grandes tormentas, se concentre una elevada cantidad de agua a una gran velocidad, situación que dejaba patente la insuficiencia de los drenajes superficiales actuales, que ya habían sido ampliados.

Las labores previstas contemplan tres fases, la instalación de tuberías de 500 milímetros; la colocación de un sumidero de un metro de ancho y 80 centímetros de profundidad media, y la reposición del asfalto. Para esta reforma se librará una inversión de 45.000 euros

El desarrollo de los trabajos obligará a desvías en el circulación, planificados por el área de Tráfico, Movilidad Urbana y Policía Local del Ayuntamiento; no obstante, se tendrá en cuenta a los residentes y propietarios de aparcamientos particulares en ese tramo de la avenida Juan Carlos I para facilitar que puedan mover los vehículos, siempre que sea posible de acuerdo al momento de la obra, pero el tráfico estará totalmente interrumpido.