El alcalde de Alhaurín de la Torre recibe al nuevo jefe del puesto de la Guardia Civil y reivindica la necesidad de construir un cuartel digno

El cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre, que es uno de los puestos principales de la Comandancia de Málaga , cuenta con ... un nuevo responsable, el teniente Pablo Ángel García Villodres. El jefe de la Benemérita en el municipio ha mantenido un primer encuentro de trabajo con el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, una reunión en la que también ha participado el comandante del Instituto Armado en Coín, Esteban Sánchez Merchán.

Durante el encuentro, el máximo responsable municipal ha recordado que el Gobierno local reclama, desde hace años, la construcción de un nuevo cuartel. Para este objetivo hay cedidos unos terrenos de 5.000 metros cuadrados por acuerdo de la Corporación. Los agentes tienen su centro de trabajo, desde 1998, en plaza de la Concepción, junto a la iglesia, en unas dependencias municipales obsoletas. Un edificio que, como denuncian organizaciones profesionales de la Guardia Civil, no reúne con las condicione necesarias.

En octubre de 2023, se informó de la adjudicación de la redacción del proyecto del nuevo puesto, un contrato cerrado por 128.000 euros por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios a la empresa Idom Consulting Engineering Architecture, S.A.U., pero no hay más avances al respecto.

En la visita oficial de los mandos de la Benemérita al Ayuntamiento también se han abordado cuestiones relativas a la seguridad ciudadana y se ha destacado la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local. Un entendimiento que, como se ha destacado, es clave. Cabe recordar la alarma social generada por los robos en las barriadas y los núcleos más alejados del casco urbano.

Para revertir esta situación, el Ayuntamiento, además de solicitar mejoras para el Instituto Armado, también ha puesto en marcha medidas como instalar cámaras de vigilancia y anuncia la incorporación de nuevos funcionarios a la plantilla policial para crear un servicio «descentralizado» que atienda los diseminados.