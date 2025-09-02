Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parcela del futuro centro comercial, en Santa Clara. SUR

Paso decisivo para la nueva zona comercial de Santa Clara en Alhaurín de la Torre

El proyecto recibe el visto bueno en la fase de estudio ambiental, antesala del visto bueno a las obras que tiene previsto dar el Ayuntamiento

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:31

El documento ambiental estratégico de un centro comercial que promueve la empresa Gestora Comercial Hipersol ya tiene el visto bueno de la junta de gobierno ... del Ayuntamiento. Es un paso importante, pues supone la antesala de la concesión de la licencia de obras, una vez que el expediente pase la fase de exposición pública y reciba el visto bueno de otras administraciones superiores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  3. 3 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  4. 4 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  5. 5 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  6. 6 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  7. 7 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  10. 10 ¿Qué es el polvo rojo que lanzan para extinguir los incendios?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Paso decisivo para la nueva zona comercial de Santa Clara en Alhaurín de la Torre

Paso decisivo para la nueva zona comercial de Santa Clara en Alhaurín de la Torre