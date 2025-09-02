Paso decisivo para la nueva zona comercial de Santa Clara en Alhaurín de la Torre

El documento ambiental estratégico de un centro comercial que promueve la empresa Gestora Comercial Hipersol ya tiene el visto bueno de la junta de gobierno ... del Ayuntamiento. Es un paso importante, pues supone la antesala de la concesión de la licencia de obras, una vez que el expediente pase la fase de exposición pública y reciba el visto bueno de otras administraciones superiores.

El informe contempla tres alternativas para la parcela en la que está previsto este desarrollo, un suelo de 13.877 metros cuadrados en la avenida de Santa Clara, junto al actual establecimiento Aldi, donde el alcalde, Joaquín Villanova, ya anunció en su día que se levantaría una área de negocios con un hipermercado de la marca Carrefour y otros establecimientos dentro del mismo complejo.

La primera de las opciones es dejar el terreno tal y como está, es decir, sin aprovechamiento, lo que terminaría, según el análisis realizado, visado por el área municipal de Medio Ambiente, degradando el entorno.

En cuanto a las otras dos propuestas, una pasa por ejecutar un aparcamiento en superficie y destinar el resto del solar al área comercial y la elegida opta por sacar el máximo partido al terreno, con un edificio que se levente sobre el parquin. De este modo, la densidad será menor y habrá, como se establece, un menor impacto visual, con más áreas libres.

El hipermercado ocupará unos 4.900 metros cuadrados en la planta baja, que también contará con una docena de locales comerciales, tanto con entrada por la fachada como interiores; además de una entreplanta y los aparcamientos subterráneos, que sumarán más de 400 plazas, con una docena para vehículos eléctricos.

El proyecto plantea un plazo de ejecución de 16 meses, que comenzarán a contar desde la formalización del acta de replanteo. La junta de gobierno dio luz verde a la admisión a trámite del documento ambiental, la publicación de la resolución en el tablón de anuncios y la notificación a las administraciones públicas afectadas para que se pronuncien en un plazo máximo de 20 días, todo ello conforme a lo establecido en el Decreto 297/1995 del 19 de diciembre de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

En esta parte del casco urbano, en el este, también está previsto un nuevo pabellón de deportes, que estará dedicado al jugador del Unicaja Alberto Díaz.

Igualmente, el máximo responsable municipal ha anunciado el interés de Decathlon de abrir una tienda en Santa Clara. Los accesos al barrio por carretera también están en fase de mejora, al abrirse un vial que permite una conexión directa con la A-404 y, de ahí, a la autovía A-7.

En la parte oeste del término, que aprovecha su cercanía a la capital para atraer inversiones e incrementar población dentro del área de la Gran Málaga, está en obras un proyecto de la promotora López Real Inversiones 21, para un nuevo parque comercial entre Taralpe y Pinos de Alhaurín.