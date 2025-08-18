Alhaurín de la Torre estrenará nueva zona comercial en otoño en Taralpe

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre fija para el próximo otoño la inauguración del nuevo parque comercial de la zona oeste del municipio, entre ... Taralpe y Pinos de Alhaurín.

Las obras comenzaron, a finales de octubre de 2024, con los primeros movimientos de tierra en los terrenos en el sector UR-TA-01, a la altura de la avenida Finca Taralpe. En el mes de junio anterior, la promotora del proyecto, la empresa López Real Inversiones 21, recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno Local para este proyecto, de 3,6 millones de euros, para una construcción, computable a efectos de ocupación, de 5.618 metros cuadrados.

La autorización concedida requería poner en marcha los trabajos para esta edificación en el plazo máximo de un año, una vez que se le notificara el visto bueno de la Administración local alhaurina, y un periodo de 36 meses para su conclusión. El alcalde, Joaquín Villanova, ha explicado que en el nuevo suelo comercial habrá un supermercado de la marca Lidl y otras tres tiendas más.

Carrefour y Decathlon

Igualmente, ha adelantado que están ya avanzados los trámites medioambientales previos para la construcción de un gran Carrefour, con más locales en la zona este, en Santa Clara. En las inmediaciones de esta gran superficie, también se da por hecha la implantación de una de los establecimientos de la cadena de deportes Decathlon, como también adelantó el regidor alhaurino.

Por su parte, El grupo López Real Inversores 21, anuncia la presencia de Tiendanimal en el nuevo parque comercial de Taralpe. El área de tiendas que está en obras tendrá forma de letra L, con un negocio de 2.560 metros cuadrados y los otros tres de 699, 598 y 415 metros respectivamente. También se han previsto aparcamientos exteriores, con parasoles con una superficie de unos 1.270 metros cuadrados.

La operadora que está detrás de esta apuesta también impulsa la reforma del Marbella Marbell Center, para la que cuentan con 25 millones de euros, y promueve el futuro centro comercial en El Mayorazgo, junto a las Colinas del Limonar de Málaga, para el que hay previstos algo más de 8 millones.

«Vamos a intentar aumentar la oferta de ocio para que no haya necesidad de ir a Málaga para nada», ha agregado el alcalde, que ha indicado que se hará una apuesta por un modelo que compagine el ocio y la restauración con el descanso de los vecinos y la calidad de vida de las zonas residenciales.

Por ello, ha apuntado que se seguirá trabajando «a toda costa» para «atraer» salas de cine, pese a que se trata de un tipo de negocio, reflexiona el político, cuya rentabilidad es cada vez más complicada.