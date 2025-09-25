La línea exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo incrementará sus viajes

La nueva línea de autobús rápido que conecta Rincón de la Victoria y El Palo, denominada M-165, experimentará cambios a partir del próximo 29 ... de septiembre, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento rinconero, promotor de este servicio con el acuerdo del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) y la colaboración de la capital.

El objetivo de esta medida es mejorar la oferta para los viajeros en hora punta, ha explicado el concejal de Área de Transporte y Movilidad, Pablo Pardini, al incorporar una nueva expedición diaria desde Rinconsol hasta El Palo, con lo que, de 6, se pasará a 7.

Nuevos pasos

Esta modificación es la antesala de una de mayor calado, como ha adelantado la Administración local rinconera, ya que, como ha explicado Pardini, se solicitará una reunión, en el marco del consorcio, para plantear la activación de la línea exprés en horario de tarde.

En la práctica, supondría poder viajar en inverso, ya que, actualmente, solo está disponible la combinación entre Rincón de la Victoria y Pedregalejo, con el regreso de los vehículos en vacío, entre las 13.30 y las 18.30 horas. De este modo, se podría descongestionar las líneas M-160 y M-163, que presentan una alta demanda durante esa franja horaria.

El edil ha destacado «la disponibilidad del Ayuntamiento de Málaga y la EMT, en la puesta en marcha de esta nueva línea que ha tenido muy buena acogida».

Movilidad interna

Igualmente, desde la Concejalía de Transporte se estudia habilitar una lanzadera entre Los Rubios y Torre de Benagalbón hasta Rinconsol, lo que permitiría mejorar la conectividad con la M-165, al facilitar su uso para los vecinos y vecinas de esta parte del término, «Se implementará una vez lleguen los cuatro nuevos microbuses adquiridos por el Ayuntamiento en el marco de los Presupuestos Participativos, donde la mejora del transporte fue la propuesta ciudadana más votada», concluye el edil.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha hecho hincapié en la buena disposición de todas las partes para mejorar el transporte público entre Rincón de la Victoria y Málaga: «Tanto la implementación de la M-165 como el ajuste en el servicio es fruto del diálogo y la excelente colaboración entre el ayuntamiento y el consorcio». «Nuestro compromiso con una movilidad más eficiente y sostenible es firme», ha insistido Salado.

De este modo, una vez actualizados los horarios, las combinaciones quedarán así entre Rinconsol y la parada de la iglesia de las Angustias de El Palo: 6.50, con llegada a 7.11; de 7.35 a 7.56; de 8.20 a 8.44; de 9.10 a 9.34; de 10.15 a 10.36; de 11.20 a 11.41 y de 12.10 a 12.31.

El aumento de expediciones no es la única propuesta lanzada para fomentar esta nueva línea, con motivo de la Semana de la Movilidad, los pasajeros tuvieron la oportunidad de viajar a un céntimo, siempre que usaran para el pago simbólico la aplicación móvil disponible para el sistema operativo Android.

El bus exprés, en marcha desde el pasado 9 de septiembre, ya tuvo, en sus primeros 7 días de funcionamiento, 458 viajes, según los datos del Consorcio que comenzó ya en ese momento a notar un notable incremento en el uso de esta opción de movilidad.