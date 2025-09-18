Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»

En el primer viaje de las 6.55 horas se subieron más de una treintena de pasajeros y en el siguiente cerca de veinte usuarios ... viajaron desde Rincón de la Victoria hasta El Palo en la línea M-165, recién estrenada hace apenas una semana. El motivo, intentar acabar con los grandes atascos de la Ronda Este-Rincón, que a diario sufre retenciones en las horas punta de salida y llegada a trabajos y colegios llegando a acumular accesos de más de 20.000 vehículos.

Este nuevo autobús M-165: Rincón de la Victoria-El Palo funciona de lunes a viernes entre las 6.55 y las 13.05 horas y sólo con dirección Málaga, haciendo el regreso a Rincón de la Victoria en vacío por la A-7. El nuevo servicio toma salida desde Cotomar en Rincón de la Victoria, pasa por la Cala del Moral y finaliza su recorrido en calle Villafuerte, junto a la Iglesia de las Angustias de El Palo; se denomina exprés porque no cuenta con paradas en La Araña ni en la gasolinera de El Candado, lo que permite mayor velocidad y reducir los tiempos.

En los primeros días de funcionamiento de este autobús exprés –puesto en marcha por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) con la iniciativa del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y colaboración del Ayuntamiento de Málaga–, aún muchos de los pasajeros se montan sin saber bien de su existencia. «Me ha comentado una señora en la parada que habían puesto este nuevo autobús y me viene mucho mejor, va más tranquilo y desahogado», explicó María a SUR en uno de los recorridos en hora punta de la mañana de ayer miércoles.

Ampliar Una de las pasajeras, Carmen, en la parada de El Palo. Marilú Báez

Óptimo para la universidad

Para pasajeros como Ainara Alba Villegas, este nuevo autobús es un alivio para su llegada a la universidad: «Yo me monto en la parada de Cotomar y me paro en El Palo justo al lado de donde llega el bus 11 de la EMT, que es el que va a la universidad. Es mucho más cómodo y directo porque no tengo que bajarme Muelle Heredia y atravesar hasta la Alameda para poder llegar a la próxima parada de autobús», valoró la joven, que ya ha hecho un par de trayectos en esta nueva línea. Otros usuarios beneficiarios de esta nueva ruta hacen una petición: solicitan que se refuerce también en las horas punta de mediodía y por la tarde en sentido Málaga-Rincón de la Victoria. «Yo voy hasta la Cala del Moral y me viene muy bien este autobús, pero cuando lo paso mal es por las tardes a la vuelta, que pasan las líneas llenas o fuera de servicio; ahí es donde podrían también reforzar», reclamó Isabel Ortega, que realiza este trayecto a diario.

Reclamo para la vuelta

No con tanta frecuencia, pero sí semanalmente, Dana tiene que trasladarse desde Rincón de la Victoria hasta el Palo y este autobús le viene como anillo al dedo según ella misma aseguró: «Es la primera vez que lo cojo, pero está muy bien. Aquí hay sitio para sentarse y va desahogado, porque en la línea 160 (autobús que realiza el trayecto de Málaga-Rincón de la Victoria en ambos sentidos) muchas veces pasa porque va lleno o vamos apretados en horas punta porque se sube mucha gente. Voy a empezar a utilizar este y se agradece que refuercen la mañana, pero deberían poner más para la vuelta a Rincón sobre las dos o tres del mediodía, que es donde también faltan», detalló la pasajera Dana, aliviada con este nuevo servicio del Consorcio.

También fue un pasajero principiante en la línea M-165 Juan Ignacio, que trabaja en El Palo y suele desplazarse con su coche, pero justo ayer unos problemas le hicieron tener que recurrir al transporte público. Y puede que no sea la única vez. «Es la primera vez pero, probablemente, repetiré. Hoy por circunstancias especiales he tenido que cogerlo y la verdad es que teniendo mi trabajo en El Palo me viene muy bien, este autobús es muy directo y tiene menos paradas», comentó satisfecho este vecino de Torre de Benagalbón.

Un trayecto demandado

Ya desde 2023, el concejal de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Pablo Pardini, trabaja en buscar una solución junto al CTMAM y el Ayuntamiento de Málaga y descongestionar el tráfico en autovía y afluencia de pasajeros en autobuses. En los análisis realizados constataron que la franja horaria entre las 7.00 y las 10.00 horas presenta una alta demanda de viajeros desde Rincón hacia Málaga, especialmente hasta El Palo.

Ampliar Antonio Raigal, conductor que ha inaugurado la línea. Marilú Báez

El conductor que ha inaugurado esta nueva línea, Antonio Raigal, tiene más de diez años de experiencia como conductor y conocía la necesidad de la implantación de este servicio: «Esto ha sido un acierto porque muchos vecinos lo estaban demandando; además, es un desahogo para los compañeros de la línea 160, que han visto cómo se descongestionan esos autobuses y algunos pasajeros optan por esta nueva línea. Aunque todavía nos queda mucho para que los usuarios vayan conociendo este servicio, cada día sigo explicando las paradas y el trayecto de este autobús a muchos que se acercan en cada parada y que se dan cuenta de que esta línea les conviene y es más óptima para su trayecto», explicó el conductor a SUR al finalizar uno de los servicios en El Palo.