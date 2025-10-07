Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Usuarios del nuevo servicio, a punto de subir al autobús. Marilú Báez.

La línea de autobús exprés Rincón de la Victoria-El Palo llega al primer mes con 1.800 viajeros y plan de crecimiento

El número de expediciones ha aumentado y se plantea la ruta inversa; las previsiones apuntan a que en medio año el servicio desarrollará todo su potencial

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Martes, 7 de octubre 2025, 14:59

La nueva línea M-165 Rinconsol-El Palo del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) que echó a andar el pasado 9 ... de septiembre, para brindar la posibilidad de desplazarse en un autobús rápido entre Rincón de la Victoria y Málaga, había captado, hasta este lunes, 1.773 viajeros. Las cifras, además, como apuntan desde el Ctmam experimentan una franca evolución. En la primera semana, el servicio superó los 450 asientos ocupados conforme los datos del propio consorcio.

