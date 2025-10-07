La línea de autobús exprés Rincón de la Victoria-El Palo llega al primer mes con 1.800 viajeros y plan de crecimiento

La nueva línea M-165 Rinconsol-El Palo del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) que echó a andar el pasado 9 ... de septiembre, para brindar la posibilidad de desplazarse en un autobús rápido entre Rincón de la Victoria y Málaga, había captado, hasta este lunes, 1.773 viajeros. Las cifras, además, como apuntan desde el Ctmam experimentan una franca evolución. En la primera semana, el servicio superó los 450 asientos ocupados conforme los datos del propio consorcio.

La idea de brindar esta alternativa de movilidad es fruto de la colaboración el Ayuntamiento rinconero, como promotor, en acuerdo del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) y la capital. El enlace va desde Rinconsol hasta la parada de la iglesia de las Angustias de El Palo

El pasado 29 de septiembre fue modificado parcialmente el itinerario de esta línea, con lo que aumentó el número de expediciones horarias, con una más, hasta llegar a las 7, y quedaron así: 6.50, con llegada a 7.11; de 7.35 a 7.56; de 8.20 a 8.44; de 9.10 a 9.34; de 10.15 a 10.36; de 11.20 a 11.41 y de 12.10 a 12.31.

La modificación ya introducida es la antesala de una de mayor calado, como ha adelantado la Administración local rinconera, ya que, como adelantó el concejal de Transporte Pablo Pardini, el objetivo es la activación de la línea exprés en horario de tarde. En la práctica, supondría poder viajar en inverso, ya que, actualmente, solo está disponible la combinación entre Rincón de la Victoria y Pedregalejo, con el regreso de los vehículos en vacío, entre las 13.30 y las 18.30 horas. De este modo, se podría descongestionar las líneas M-160 y M-163, que presentan una alta demanda durante esa franja horaria, tal y como deja el Ayuntamiento rinconero.

Otra clave es que el área de movilidad de Rincón de la Victoria analiza la puesta en servicio de una lanzadera entre Los Rubios y Torre de Benagalbón hasta Rinconsol, lo que permitiría mejorar la conectividad con la M-165, al facilitar su uso para los vecinos y vecinas de esta parte del término.

Desde el Consorcio recuerdan que, tal y como adelantó SUR, dado el éxito de esta línea alimentadora de la red de transporte urbano de Málaga capital, el Ctman valora implantar otra del mismo tipo desde Alhaurín de la Torre, en colaboración con su Ayuntamiento y el de Málaga, que permitiría conectar el municipio alhaurino con la zona oeste de la capital y transbordar a las líneas 7 y 31 de EMT y con Metro de Málaga, en la parada 'Palacio de los Deportes' de la línea L2.