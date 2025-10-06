El Consorcio estudia una línea exprés como la de Rincón de la Victoria entre Alhaurín de la Torre y Málaga

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) anuncia su intención de replicar el modelo de la línea exprés de autobús que ... conecta Rincón de la Victoria y la barriada malagueña de El Palo, pero esta vez, para unir Alhaurín de la Torre con la capital.

El Ctmam explica que sopesa su puesta en marcha, dada la buena acogida de la experiencia de mejora de movilidad mediante transporte público por el este de la capital, para que exista también esta opción por el oeste de la Gran Málaga.

El funcionamiento de este servicio, como ocurre en el caso de Rincón de la Victoria, será fruto de la colaboración de los dos ayuntamientos implicados y el propio Consorcio, que depende la de Junta, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

El punto de enlace del bus metropolitano que parta de Alhaurín de la Torre y las opciones disponibles en Málaga ya está claro: el objetivo sería poder transbordar a las líneas 7 y 31 de EMT y con Metro de Málaga, en la parada «Palacio de los Deportes», de la línea L2 del suburbano.

Si se sigue el mismo sistema que ya está implantado en Rincón de la Victoria, los autobuses viajarán con pasajeros entre Alhaurín de la Torre y la capital y regresarán vacíos, sin paradas, para acortar los tiempos de los trayectos.

Conversaciones

Precisamente, la semana pasada, el alcalde alhaurino, Joaquín Villanova, que defiende desde hace tiempo la idea de que los autobuses de la EMT de la capital puedan conectar con su municipio, mantuvo un nuevo encuentro de trabajo con el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Javier Berlanga. Meses antes, la Administración local ya anunció un aparcamiento disuasorio, para favorecer estas fórmula, a las puertas de Churriana,

Tras las conversaciones, transcendió el compromiso de estudiar la mejora de los los tiempos de ruta o las posibilidades de transbordo, centradas, principalmente, en la línea M-135, que enlaza los barrios alhaurinos con el Aeropuerto y la capital.

Peticiones

El Gobierno local, con el respaldo del pleno de la Corporación, que ha apelado en este sentido al Gobierno central y a la Junta, ambiciona que, además de agilizar las conexión en autobús, Alhaurín de la Torre cuente soluciones por ferrocarril, tanto con una posible ampliación del Metro de Málaga como con la prolongación del Cercanías desde el Aeropuerto hasta suelo alhaurino.

Sobre estas alternativas, se ha instado a rescatar el antiguo trazado del ferrocarril Málaga-Coín, línea inaugurada en 1912 y clausurada en 1965, que coincide con la carretera MA-3300 y parte de la variante norte de la A-404.