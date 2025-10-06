Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parada del bus del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. SUR

El Consorcio estudia una línea exprés como la de Rincón de la Victoria entre Alhaurín de la Torre y Málaga

La idea es conectar el municipio alhaurino con la zona oeste de Málaga y transbordar a las líneas 7 y 31 de EMT y con Metro de Málaga en la parada «Palacio de los Deportes» de la línea L2

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:35

Comenta

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (Ctmam) anuncia su intención de replicar el modelo de la línea exprés de autobús que ... conecta Rincón de la Victoria y la barriada malagueña de El Palo, pero esta vez, para unir Alhaurín de la Torre con la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  7. 7 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  8. 8 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  9. 9

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  10. 10 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Consorcio estudia una línea exprés como la de Rincón de la Victoria entre Alhaurín de la Torre y Málaga

El Consorcio estudia una línea exprés como la de Rincón de la Victoria entre Alhaurín de la Torre y Málaga