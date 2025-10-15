Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viajeros bajan de un tren de Cercanías de la Costa. ÑITO SALAS

La huelga nacional por Palestina cancela varios Cercanías en hora punta en Málaga

En la línea C1 de la Costa no han circulado por trenes de las 5.55 y las 7.30 en sentido Málaga, ni los de las 6.45 y 8.40 hacia Fuengirola

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:55

Cientos de viajeros en los trenes de Cercanías de Málaga se han visto afectados esta mañana en hora punta por la huelga nacional por Palestina, ... convocada por varios sindicatos. En cambio, en los autobuses de la EMT y en el metro apenas ha tenido incidencia.

