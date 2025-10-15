La huelga nacional por Palestina cancela varios Cercanías en hora punta en Málaga

Cientos de viajeros en los trenes de Cercanías de Málaga se han visto afectados esta mañana en hora punta por la huelga nacional por Palestina, ... convocada por varios sindicatos. En cambio, en los autobuses de la EMT y en el metro apenas ha tenido incidencia.

En la línea C1 de la Costa se han cancelado las salidas de las 5.55 y las 7.30 con sentido a Málaga; y de las 6.45 y las 8.40 destino Fuengirola. A su vez, en la C2 del Guadalhorce, el tren de las 7.00 hacia Álora no ha salido, y lo mismo ha ocurrido con el de las 7.55 hacia la capital.

Renfe está informando a través de WhatsApp y por otros medios a los viajeros habituales que están dados de alta en sus plataformas de información.

Pocos trenes anulados

Paco Moya, que es un usuario destacado del Cercanías de la Costa, reconocido por sus acciones reivindicativas en favor de este servicio público (lo que le ha valido el sobrenombre del «Azote de Renfe»), explica que en realidad se han anulado muy pocos trenes. «Es verdad que uno de los que se ha anulado efectivamente no ha pasado, pero el que yo tenía que coger sí ha pasado correctamente».

Moya observa que hoy había menos gente en las paradas que en otros días, sobre todo estudiantes, y lo achaca a que este colectivo ha debido secundar la huelga de manera generalizada.

«El tren venía mucho más tranquilo, y la gente en general estaba avisada de los trenes que no iban a pasar y por eso había menos personas esperando en las paradas». «De momento no ha habido ningún problema: el tren ha parado en todas las estaciones sin incidencias».

Este viajero habitual destaca que Renfe ha anunciado por su canal de WhatsApp las salidas canceladas, y eso ha ayudado a que la afección de los paros fuera menor.

Afectación en Alta Velocidad

También se nota el impacto de esta movilización en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, en los que el Ministerio ha establecido un 73% de los servicios habituales.

En este caso, Renfe está informando de manera personalizada a los viajeros cuyos trenes serán suprimidos, para reubicarlos en la siguiente salida. También se permiten los cambios y anulaciones gratuitas. En los servicios de Media Distancia, funcionará una media del 65% de los habituales.