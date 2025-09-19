Convenio en Alhaurín de la Torre para la construcción de 70 VPO y 3.500 metros cuadrados de equipamientos

Alhaurín de la Torre suma al procedimiento abierto para la puesta a disposición de un inversor una parcela en Torrealquería para la construcción de viviendas de precios asequibles ... , en torno a unas 40 en una parcela de 2.109,83 metros, otra medida con la que busca favorecer la VPO.

La junta de gobierno local ha dado el visto bueno a un convenio urbanístico que permitirá destinar una parcela algo mayor que de la Torrealquería, con 2.462 metros cuadrados, destinada a la edificación de un bloque tres plantas (baja, primera y segunda) más ático, en el que se calcula que podrán crearse unas 70 viviendas protegidas.

Se trata de una pastilla entre las barriadas de La Palmilla y La Huertecilla. Con el compromiso alcanzado, también se establece la necesidad de presentar un estudio de ordenación de la zona, junto al cambio de calificación de otras dos parcelas que suman unos 3.500 metros cuadrados, que pasarán a ser sistema local de áreas libres y equipamiento público, de cesión obligatoria y gratuita para la Administración local.

La solicitud de la licencia de obras para la construcción de viviendas protegidas se presentará en el plazo de cuatro meses desde la aprobación definitiva una vez que esté listo el documento que ordene este área. También está contemplado que la promotora ejecute las aceras de la avenida de La Huertecilla, con un ancho de 1,8 metros.

«Damos un paso más para facilitar el acceso a vivienda protegida en Alhaurín de la Torre», ha asegurado sobre esta medida el alcalde, Joaquín Villanova, que destaca que el acuerdo es fruto de intensas negociaciones. «Seguimos trabajando con paso firme por un Alhaurín más accesible y con oportunidades reales para nuestros jóvenes y familias que buscan una vivienda digna y asequible», defiende el máximo responsable municipal.