Terrenos sin edificar en Torrealquería. J. R. C.

Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal que cede gratis

El Ayuntamiento analiza si la única oferta recibida se ajusta a los criterios de licitación de un terreno que tiene un techo de edificación de 4.000 metros cuadrados y que está ubicado en la barriada de Torrealquería

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:32

En el segundo intento, también a última hora, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha logrado atraer inversores para uno de los proyectos en ... los que más empeño ha puesto el Gobierno municipal este año, la cesión de una parcela para favorecer la construcción de viviendas a precios asequibles en la barriada de Torrealquería. En concreto, ha sido una oferta la recibida, apurando el plazo máximo establecido para la presentación, que se cerró a las 23.59 horas del 1 de septiembre pasado.

