Más de 20 constructoras compiten por la primera ampliación de la autovía del Guadalhorce en 15 años

El primer tramo de la primera ampliación de la autovía del Guadalhorce (A-357) en 15 años ha suscitado un gran interés por parte de ... las constructoras. Un total de 22 empresas (21 agrupadas en uniones temporales y una en solitario) han presentado sus ofertas para acometer una obra valorada en unos 57 millones de euros, según informa la Consejería de Fomento de la Junta.

Se trata del tramo entre Casapalma y Cerralba, que llegó a estar adjudicado en el año 2010, pero se suspendió. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha manifestado su satisfacción por la gran concurrencia y la participación de las principales empresas del sector, «que se han interesado en retomar una obra que hemos tenido que empezar prácticamente desde cero». «Nos encontramos un proyecto antiguo, desactualizado y que debía superar nuevamente el trámite ambiental tras 15 años de parálisis».

El trazado de la nueva autovía va en variante, en buena parte en paralelo a la carretera existente, que se mantendrá como vía de servicio

Díaz destaca que este avance supondrá un revulsivo económico y de movilidad para los municipios del Valle del Guadalhorce. Además, anuncia que este tendrá continuidad próximamente con proyectos para otros ocho kilómetros en el eje Málaga-Campillos-Ronda que actualmente se encuentran en fase de redacción. Son cuatro kilómetros por el lado sur, como es el que dará continuidad al que ahora está en fase de adjudicación, y que se denomina Cerralba-Zalea, también en la A-357. Y otros cuatro por el lado norte, con la duplicación de vía de los accesos a Ronda en la A-367.

Así será la obra

Las obras del tramo Casapalma-Cerralba comprenden la construcción de una autovía en un tramo de 4,2 kilómetros en la A-357, comprendido entre el final de los ramales del enlace de Casapalma, ya construido, y Cerralba. El trazado de la nueva autovía va en variante, en buena parte en paralelo a la carretera existente, que se mantendrá como vía de servicio y de acceso a las fincas colindantes. Sólo se desvía del trazado original para cruzar el río Grande con un nuevo viaducto de 250 metros.

Finalmente, se conectará en Pizarra con la actual carretera a través de una nueva glorieta, y quedará el futuro enlace para el siguiente tramo de autovía (Cerralba-Zalea), en fase de redacción del proyecto constructivo. La nueva carretera se conformará como una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno; arcenes exterior e interior de 2,5 y un metro, respectivamente; mediana de diez metros y bermas de un metro.

Las obras de este tramo entre Casapalma y Cerralba fueron adjudicadas en enero de 2010, pero no llegaron a comenzar y el contrato se tuvo que resolver cerca de una década después, lo que motivó entonces un sobrecoste para la administración autonómica cercano al medio millón de euros.

Años después, en febrero de 2024, la Consejería de Fomento reactivó la autovía del Guadalhorce con la actualización de este proyecto. Una vez finalizado y superado el trámite ambiental, el Consejo de Gobierno autorizó este mismo verano el gasto para, a continuación, licitar unas obras financiadas con fondos de la administración andaluza.

La carretera A-357 pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, con 69 kilómetros de longitud y es autovía desde Málaga hasta Casapalma, con picos de tráfico de 80.000 vehículos de Intensidad Media Diaria (IMD). A partir de Casapalma, donde acaba la autovía, la demanda se mantiene por encima de los 25.000 vehículos diario hasta Pizarra, donde confluyen las vías que recogen todo el tráfico de las comarcas de Antequera (A-343), Serranía de la Nieves (A-354), Guadalteba (A-357) y parte de la Serranía de Ronda (A-367).