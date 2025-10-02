Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del final de la autovía en la zona de Casapalma, donde arrancará el siguinte tramo. ÑITO SALAS

Más de 20 constructoras compiten por la primera ampliación de la autovía del Guadalhorce en 15 años

El primer tramo de la ampliación tendrá cuatro kilómetros, entre los núcleos de Casapalma y Cerralba, con un presupuesto de 57 millones

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:11

Comenta

El primer tramo de la primera ampliación de la autovía del Guadalhorce (A-357) en 15 años ha suscitado un gran interés por parte de ... las constructoras. Un total de 22 empresas (21 agrupadas en uniones temporales y una en solitario) han presentado sus ofertas para acometer una obra valorada en unos 57 millones de euros, según informa la Consejería de Fomento de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

