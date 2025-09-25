Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mar Flores. EFE

Laura Matamoros, el gran apoyo de Mar Flores ante la ausencia de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

«Mi sobrina es la hija que nunca tuve», ha dicho la modelo en la presentación de sus memorias

Joaquina Dueñas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:42

Después de su gira televisiva, Mar Flores ha presentado este miércoles sus memorias, 'Mar en calma', acompañada de amigos y familiares pero con la sonada ... ausencia de su primogénito, Carlo Costanzia, y de su famosa pareja, Alejandra Rubio, dando alas una vez más a los rumores de mala relación entre la madre y el hijo. El gran apoyo de la modelo en este día tan importante ha sido Laura Matamoros, hija de la hermana de Mar, Marian Flores, y de Kiko Matamoros.

