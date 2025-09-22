Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alejandra Rubio, atrapada en el huracán familiar de Mar Flores y Carlo Costanzia

La hija de Terelu intenta mantenerse neutral y ha pedido a su madre que no se pronuncie

Joaquina Dueñas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Por más que lo intente, Alejandra Rubio no puede alejarse del foco mediático. Las memorias de su suegra, Mar Flores, la celebración del 60 cumpleaños ... de su madre, Terelu Campos, o la relación con su primo, José María Almoguera, la ponen día a día en el punto de mira. Ahora, ha sido su suegro, Carlo Costanzia di Costigliole, quien ha dado su versión sobre el libro de su exmujer y madre de su primogénito, asegurando que la modelo miente, lo que ha llevado a Alejandra a tener que dar la cara una vez más frente a sus compañeros de 'Vaya Fama'. «No estoy en esa ecuación», ha expresado intentando mantenerse al margen, si bien ha reconocido que está en una situación «muy complicada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  8. 8

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental
  9. 9

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  10. 10

    Los rostros de Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alejandra Rubio, atrapada en el huracán familiar de Mar Flores y Carlo Costanzia

Alejandra Rubio, atrapada en el huracán familiar de Mar Flores y Carlo Costanzia