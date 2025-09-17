Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mar Flores y Carlo Constanzia. EFE

Carlo Costanzia, enfrentado a su madre tras la publicación de sus memorias

El hijo de Mar Flores habría intentando rescindir su contrato con 'DecoMasters' para no trabajar con ella

Joaquina Dueñas Gil

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:06

«En paz y tranquila», así se decía Mar Flores el pasado 11 de septiembre en la entrevista que concedió a Sonsoles Ónega con motivo ... de la presentación de su libro, 'Mar en calma'. Sin embargo, el relato de su vida ha desatado varias tormentas entre los hombres de su vida, incluido su hijo, Carlo Costanzia, que se ha tomado muy mal el detalle con el que la modelo ha decidido hablar sobre algunos de los episodios más complejos de su juventud, así como las palabras que ha dedicado a su familia paterna. Tanto es así que la pareja de Alejandra Rubio habría intentado sin éxito rescindir el contrato con el programa 'DecoMasters', que acaba de empezar a rodar con su progenitora.

