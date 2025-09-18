Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presentadora de televisión Terelu Campos. EFE

El posado más esperado de Terelu Campos escoltada por Alejandra Rubio, Carlo Costanzia padre e hijo

La presentadora de televisión ha celebrado su 60 cumpleaños rodeada de familiares y amigos

Joaquina Dueñas Gil

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:30

Terelu Campos cumplió 60 años el pasado 31 de agosto, seis décadas de vida que ha querido celebrar por todo lo alto rodeada de sus ... amigos y familiares más cercanos. El empresario José Luis López 'el Turronero', el diseñador Eduardo Navarrete, su compañera y amiga Belén Rodríguez, con quien parece haber limado las asperezas que las han mantenido distanciadas, compañeros de plató como Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, su amiga Lara Dibildos o las nuevas amistades nacidas en 'Supervivientes', como Montoya, Anita Williams, Carmen Alcaide y Laura Cuevas fueron algunos de los invitados, pero si hubo uno que concitó todas las miradas, este fue Carlos Costanzia di Costiglole, padre del novio de su hija, Alejandra Rubio, y por ende, abuelo del bebé que tiene con Carlo Costanzia hijo. Una presencia muy esperada en medio de la polvareda que han levantado las memorias de Mar Flores, quien no recibió invitación para tan magno evento.

