Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La editorial Agoeiro retira de su catálogo el libro de Robert Gavin Bonnar, expareja de Telma Ortiz

Desde la empresa detallan que la resolución del contrato ha sido «de mutuo acuerdo»

Joaquina Dueñas

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Después de que trascendiera la separación de Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar, el abogado vuelve a acaparar todos los titulares por otra nueva ... ruptura, esta vez con la editorial de su libro 'El cuarto poder'. Desde Agoeiro confirman que se ha retirado el título de su catálogo y se ha resuelto el contrato con la expareja de la hermana de la reina Letizia «de mutuo acuerdo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  9. 9 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  10. 10 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La editorial Agoeiro retira de su catálogo el libro de Robert Gavin Bonnar, expareja de Telma Ortiz

La editorial Agoeiro retira de su catálogo el libro de Robert Gavin Bonnar, expareja de Telma Ortiz