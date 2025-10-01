Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Robert Gavin. EFE

Telma Ortiz, nueva vida lejos de Robert Gavin

La hermana de la reina Letizia podría mudarse a una casa propiedad de su madre, Paloma Rocasolano

Joaquina Dueñas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:07

Recientemente, trascendía la noticia de que Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Robert Gavin ponían fin a su relación después de seis años ... juntos y una hija en común. Diferentes fuentes apuntaban a que la ruptura venía de largo y a que los encontronazos durante su relación habían sido varios, incluido el que habría desencadenado la presentación de la novela del abogado, 'El cuarto poder'. Ahora, la revista Lecturas ha revelado también novedades sobre su situación económica: «Telma Ortiz, separada y al borde del desahucio», ha titulado este miércoles la publicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  7. 7 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  8. 8 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  9. 9 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Telma Ortiz, nueva vida lejos de Robert Gavin

Telma Ortiz, nueva vida lejos de Robert Gavin