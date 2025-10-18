Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Banderas sale al encuentro de los periodistas tras la boda este sábado. R. C.

Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda

El actor explica que conoció Abadía Retuerta en un viaje con amigos y cuando su hija le dijo que se casaba, repasando el álbum de fotos, eligieron este destino

Susana Gutiérrez

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:11

El actor malagueño Antonio Banderas ha salido a brindar con la prensa a las puertas de Abadía Retuerta, donde este sábado se celebraba la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski ... , al que conoció en la escuela infantil. El orgulloso padre de la novia ha agradecido la acogida que han tenido por parte de la provincia de Valladolid, lugar escogido para la celebración porque, según ha explicado, necesitaban un lugar amplio para albergar a los más de doscientos invitados que han viajado desde Los Ángeles y también desde Málaga.

