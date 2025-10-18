Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En el centro, Stella del Carmen Banderas junto a Alex Gruszynski. En el sentido de las agujas del reloj, Antonio Banderas, Don Johnson, Dakota Johnson y Melanie Griffith. R. C.

Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas

Diferentes caras conocidas de Hollywood han estado entre los 200 asistentes al enlace en Sardón de Duero

Ignacio Repilado

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:54

Comenta

El día del enlace más esperado del otoño, la Ribera del Duero concentraba la atención de toda la provincia de Valladolid. La boda de Stella del Carmen Banderas ... –hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith– y Alex Gruszynski se celebró este sábado en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine, monasterio del siglo XII reconvertido en alojamiento de cinco estrellas (y tres Llaves Michelin) ubicado en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.

