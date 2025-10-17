Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La hija de Antonio Banderas se casa mañana en un hotel de lujo de Valladolid

Stella Banderas se dará el 'sí quiero' con Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta LeDomaine

Ignacio Repilado

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:55

Comenta

A pocas horas de uno de los enlaces más esperados del otoño, los preparativos en la Ribera del Duero entran en su recta final. La ... boda de Stella del Carmen Banderas —hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith— y Alex Gruszynski se celebrará este sábado 18 de octubre de 2025 en la Abadía Retuerta LeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido en prestigioso hotel de lujo ubicado en Sardón de Duero (Valladolid).

