Los 'stickers' de Whatsapp la Feria de Málaga 2025: cómo descargarlos gratis

El Ayuntamiento lanza una colección de 12 imágenes de la mano del artista malagueño José Luis Puche

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:44

Llega la Feria de Málaga 2025 y los mensajes de Whatsapp echan humo para hacer convocatorias, reunir a los amigos y encontrarse en el bullicio ... de la fiesta. ¿Y por qué no darle un toque feriante a nuestros chats? Ahí está la iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, que por segundo año ha creado una colección de 'stickers' o ilustraciones que se pueden descargar en el móvil de manera gratuita y compartir con nuestros amigos y familiares durante estas fiestas.

