Los 'stickers' de Whatsapp la Feria de Málaga 2025: cómo descargarlos gratis

Llega la Feria de Málaga 2025 y los mensajes de Whatsapp echan humo para hacer convocatorias, reunir a los amigos y encontrarse en el bullicio ... de la fiesta. ¿Y por qué no darle un toque feriante a nuestros chats? Ahí está la iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, que por segundo año ha creado una colección de 'stickers' o ilustraciones que se pueden descargar en el móvil de manera gratuita y compartir con nuestros amigos y familiares durante estas fiestas.

En esta ocasión es el artista malagueño José Luis Puche, afincado actualmente en Nueva York, el que ha realizado 12 stickers ilustrados con elementos icónicos de Málaga y su feria. Se han realizado a mano en dibujo sobre papel que es la técnica habitual del artista, que fue autor del cartel de la Feria de 2024.

¿Qué vamos a encontrar en estas ilustraciones? Pues no podían faltar los fuegos artificales, las portadas de la feria (tanto la de la calle Larios como la de Cortijo de Torres) o la tradicional biznaga. También hay referencias al cartel de este año, realizado por Sara González Ruiz. En las ilustraciones también vamos a encontrar una de pescaíto frito, otra de verdiales o los populares trajes de flamenca.

El artista también hace un guiño al pregonero de este año, el escritor malagueño Javier Castillo, con una ilustración con su cara y la frase: «¡Cordura, alegría y feria!», en referencia a la primera novela de Castillo, 'El día que se perdió la cordura', que se convirtió en todo un fenómeno editoral, con millones de copias vendidas.

Así se pueden instalar los stickers de manera gratuita.

1.- Usa el enlace https://sticker.ly/s/5BHOHO para acceder a la colección de stickers.

2.- Pulsa el botón azul «Get Stickers» (Obtener pegatinas) y descarga la app sticker.ly desde la App Store o Google Play.

3.- Pulsa «Añadir a WhatsApp» para obtener toda la colección de forma gratuita, que se descargará en tu sección de pegatinas del WhatsApp.