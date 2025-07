Javier Castillo, pregonero de la Feria de Málaga: «Quiero que mi pregón sea un abrazo para todos los que sienten que Málaga es su casa»

Ha vendido más de dos millones de libros, sus obras se han traducido a setenta idiomas y ha convertido el thriller psicológico en un fenómeno ... global. Ahora, Javier Castillo vuelve al lugar donde todo empezó para asumir uno de los retos más especiales de su vida: pregonar la Feria de Málaga 2025. Lo hará el próximo 16 de agosto, en la portada del Real, con un mensaje que, en sus propias palabras, quiere «hablar de sentirse malagueño y de abrazar lo que somos y lo que compartimos».

«Es un honor inmenso que me hace sentir todavía más malagueño de lo que ya soy», asegura el escritor con una sonrisa serena. Y no lo dice por decir. Castillo habla con la certeza de quien ha construido su vida sobre un mismo punto en el mapa. «Me he criado aquí, estudié en la Universidad de Málaga, conocí a mi mujer aquí y he formado mi familia aquí. Aunque viaje mucho, siempre he sentido que Málaga es mi casa. Uno es de donde se enamora, y yo me enamoré de Málaga».

El pregón lo imagina cercano, vibrante, lleno de recuerdos y de esa esencia que define la feria: alegría, hospitalidad y raíces compartidas. «La feria tiene eso, la capacidad de unir a quien viene y a quien vuelve. Málaga no solo tiene todo lo que se puede soñar: tiene gente que abraza. Eso quiero transmitir», asegura. Mientras lo dice, sonríe. Sus frases suenan como el borrador mental de lo que será un discurso pensado para emocionar, para reconectar a la ciudad con quienes la sienten suya. Habla como escribe, con un ritmo que atrapa, sin necesidad de adornos innecesarios.

Evento especial

Para él, la feria no es una postal típica ni un evento más en el calendario, sino parte de su biografía. «Recuerdo verano tras verano, año tras año, viviendo en la playa con mis amigos, de niño, de adolescente… luego conocí a mi mujer aquí, mi familia está aquí. La feria es pura historia personal para mí». Quizá por eso no se plantea el pregón como un simple trámite, sino como una declaración de amor en voz alta, un reconocimiento a todo lo que le ha dado esta tierra. «Es un regalo, y lo quiero devolver en forma de palabras que abracen a todos», insiste.

Javier Castillo durante el acto de presentación. Ñito Salas

Esa misma pasión está presente en sus libros, historias que nacieron en Málaga y que hoy viajan por todo el mundo. Javier Castillo irrumpió en la literatura en 2014 con 'El día que se perdió la cordura', una novela que comenzó como autopublicación y que se convirtió en un fenómeno viral antes de llegar a las grandes editoriales. Desde entonces, su carrera ha sido meteórica: 'El día que se perdió el amor' (2018), 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' (2019), 'La chica de nieve' (2020), 'El juego del alma' (2021) y 'El cuco de cristal' (2023) lo consolidaron como uno de los autores más leídos en lengua española. Sus thrillers, cargados de tensión narrativa y giros inesperados, han conquistado a millones de lectores y han dado el salto a la televisión con la adaptación de 'La chica de nieve' en Netflix, rodada precisamente en Málaga. «Mis historias nacen aquí, aunque viajen por el mundo», repite con orgullo.

El anuncio de su nombramiento se hizo oficial este lunes en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, en un acto con la presencia del alcalde Francisco de la Torre, la concejala de Fiestas Teresa Porras y representantes de Mahou San Miguel y El Corte Inglés, patrocinadores de la Feria. Fue un acto breve, simbólico, con aplausos sinceros para un autor que, pese a su éxito internacional, nunca se ha alejado de sus raíces. El alcalde lo definió como «un lujo para la ciudad, un pregonero que ha llevado el nombre de Málaga a todo el mundo».