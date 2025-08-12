Cómo llegar a la Feria de Málaga 2025: autobuses, metro, taxis y aparcamientos para el Centro y el Real

La semana de la Feria de Málaga ya está aquí y cientos de miles de personas disfrutarán desde este viernes 15 de una fiesta multitudinaria ... con dos grandes focos, el Real de Cortijo de Torres y el centro histórico de la ciudad. Unos días en los que la movilidad en la ciudad se pone a prueba, por la gran demanda de transporte público y de aparcamiento que hay en ambos focos.

Aunque no hay grandes cambios respecto a otros años, los menos expertos en la Feria de Málaga tendrán que plantearse cómo llegar a la Feria de Málaga, qué oferta de transporte público hay y si merece la pena arriesgarse a sacar el coche. Desde el Ayuntamiento de Málaga la recomendación es siempre la misma: reducir al máximo la utilización del vehículo privado y optar por el transporte público para los desplazamientos al Centro y a Cortijo de Torres.

Las opciones son variadas: autobuses de la EMT, Metro Málaga, trenes de Cercanías, taxis o VTC (vehículos de transportes con conductor).

Autobuses municipales Refuerzo en las líneas y servicios especiales de la EMT

La EMT refuerza como todos los años su dispositivo durante la Feria de Málaga. Al servicio ordinario que presta durante el día la EMT se suma la habilitación de 16 líneas especiales a partir de las 20:00 horas que conectarán todos los distritos de la ciudad con el Real. A ello hay que añadir la línea F que enlazará la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas.

La EMT aumenta por tanto su oferta tanto para las personas que desde los barrios van a la Feria del centro como los que desde el centro o los barrios quieren llegar al Cortijo de Torres.

Feria del Centro: Se podrán utilizar todos los títulos de transporte (tarjeta multiviaje, jubilado, estudiante, etc.) a los precios habituales que en la actualidad están entre el 50% y el 40% de bonificación, por lo que, si se utiliza la tarjeta multiviaje, el precio será de 0,50 euros. El billete ordinario, que se puede abonar tanto en efectivo como con tarjeta bancaria, tiene una tarifa de 1,40 euros, salvo la línea F que une las 24 horas el Centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial.

Feria de noche (a partir de las 20:00 horas): Los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de 2 euros. Será posible abonar el billete con tarjeta bancaria Visa, Mastercard o American Express en todos los autobuses de la flota.

Línea F: Conectará durante las 24 horas la Feria del Centro con el Cortijo de Torres. Tendrá un precio de 2 euros y será posible abonar el billete tanto en efectivo como con tarjeta bancaria.

Este año como novedad y para la mejora de la seguridad vial y peatonal en la explanada donde llegan y salen los autobuses en la Feria, la superficie de acceso de los autobuses se ha incrementado un 50% sobre la que había disponible en años anteriores. De esta forma, la zona de cabeceras de líneas ha sido ampliada con la dotación de un andén adicional, de modo que serán tres los andenes para desembarque y embarque de personas.

Consorcio Metropolitano de Transportes Más buses desde los municipios hasta la capital

Muchos residentes en municipios próximos a la capital acuden estos días al transporte público para llegar a la Feria. El Consorcio Metropolitano de Transportes incorpora 93.830 plazas de autobús adicionales en los servicios especiales. El Consorcio ofrece este servicio desde los núcleos de Benalmádena Costa, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Las Lagunas de Mijas, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Pinos de Alhaurín, Álora, Pizarra, Colmenar, Cártama Pueblo, Cártama Estación, Casabermeja y La Redonda, Alhaurín el Grande, Coín, Riogordo, Valle de Abdalajís y Villanueva de la Concepción. Servicios Especiales Feria de Málaga 2025 del Consorcio lo conforman: M-410 Feria de Málaga-Cártama, M-421 Feria de Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa, M-424 Feria de Málaga-Alhaurín de la Torre-Pinos de Alhaurín, M-426 Feria de Málaga-Fuengirola-Las Lagunas (Mijas), M-428 Feria de Málaga-Rincón de la Victoria, M-429 Feria de Málaga-Coín-Alhaurín el Grande, M-430 Valle de Abdalajís-Álora-Pizarra-Málaga, M-450 Villanueva de la Concepción-Casabermeja-Feria de Málaga, M-451 Feria de Málaga-Colmenar-Riogordo.

También la ruta nocturna M-168 Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar funcionará todas las noches del 16 al 23 de agosto, con salidas desde Muelle Heredia a las 00:15, 00:50, 01:25, 02:00, 03:10 y 04:00, y desde Rincón de la Victoria (Gran Sol) a las 23:56, 00:42, 01:17, 02:02 y 02:32.

Taxis y VTC Paradas específicas que funcionarán las 24 horas

En el ámbito del recinto ferial se habilitarán dos paradas de taxis que funcionarán las 24 horas: una junto a la portada principal de la Feria en la avenida de las Malagueñas y otra en la zona norte, en la avenida de Ortega y Gasset.

En cuanto al Centro Histórico, se mantendrán las paradas en Cortina del Muelle, plaza de la Marina, Manuel Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y plaza de la Merced.

Respecto a los vehículos VTC, se establecerá una zona de subida y bajada de viajeros para este tipo de vehículos en la avenida de Ortega y Gasset, en el vial de servicio junto a la calle Flauta Mágica.

Metro de Málaga Refuerzos nocturnos para el regreso

El Metro de Málaga mantendrá un horario ampliado durante toda la Feria de Málaga 2025, para facilitar el regreso de los ciudadanos. el servicio se extenderá hasta las 1.30 horas de la madrugada todos los días, desde el sábado, 16 al sábado 23 de agosto. En este caso, quienes decidan seguir toda la noche de fiesta en el real, tendrán una nueva oportunidad de regresar a casa en el metro, a partir de las 6.30, hora de apertura vespertina de la estación Ciudad de la Justicia de lunes a viernes (7.00, sábados, domingos y festivos). En el caso de la noche de los fuegos, el viernes 15, el suburbano funcionará hasta las 2.30 de la madrugada. En total, el servicio comercial se incrementará en 13,5 horas adicionales respecto al horario habitual.

Trenes Plan especial de los Cercanías

Los trenes de Cercanías también tienen más demanda estos próximos días, ya que permiten llegar al centro de la ciudad de manera ágil desde la costa occidental (hasta Fuengirola) y también desde los municipios del interior de la línea C-2. Renfe ofrecerá más de 715.000 plazas en los trenes de Cercanías y un total 1.182 trenes estarán en circulación durante esos días, lo que supone un incremento del 6% respecto a la oferta habitual.

Horarios línea C-1

En la línea C-1 desde Málaga Centro Alameda a Fuengirola se establecen servicios a las 5.00, 5.20, 5.40, 5.55 y 6.30 horas, desde el sábado 16 hasta el domingo 24, ambos inclusive, y cada 20 minutos, desde las 6.30 de la mañana hasta las 23.30 horas, desde el sábado 16 al sábado 23, ambos inclusive.

En sentido inverso, desde Fuengirola a Málaga Centro Alameda, se mantiene el servicio habitual durante todo el día, con una frecuencia de 20 minutos desde las 22:20 y las 00:20 horas, también del sábado 16 al sábado 23.

Horarios línea C-2

En la línea C-2 Málaga Centro-Alameda-Álora, circulará un servicio especial con salida desde Málaga a las 23:40 horas, entre el sábado 16 y el sábado 23 de agosto, ambos incluidos.

Asimismo, el tren con salida habitual a las 5:44 horas, que normalmente circula solo de lunes a viernes, también lo hará los sábados 16 y 23 y los domingos 17 y 24, para facilitar el regreso desde la Feria hacia los municipios del Valle del Guadalhorce.

Aparcamientos Más plazas para el coche privado

Si finalmente se opta por el coche privado, algo que es mejor evitar, especialmente en las horas punta, el Ayuntamiento de Málaga recuerda que hay plazas de estacionamiento habilitadas en el entorno del Real. El Área de Movilidad ha habilitado un total de 3.535 plazas de estacionamiento para coches en diferentes zonas del entorno del Real. Cada una de estas zonas de estacionamiento será fácilmente identificable por su denominación y su color de señalización. Además, estarán vigiladas por personal controlador de aparcamientos. En Huerta de Correo (color azul) serán 870 plazas; en Teatinos (color blanco), otras 640; en Los Prados, cuyo color identificativo es el naranja, habrá un total de 350 plazas; y en otros emplazamientos, 1.600 plazas. Se recomienda el uso de las rondas de circunvalación para acceso a los mismos.

En paralelo, se habilitará en el Palacio de Ferias un aparcamiento exclusivo para motos con capacidad para 2.990 plazas. En esta ubicación también quedará reservado para el uso exclusivo de personas con movilidad reducida un total de 75 plazas.

Por su parte, los aparcamientos de la red de aparcamientos municipales situados en el centro de la ciudad y en su entorno (aparcamientos de la plaza de la Marina, San Juan de la Cruz, Tejón y Rodríguez, Alcazaba, Camas, Andalucía, Cervantes y Salitre) y que cuentan con un total de 5.066 plazas, permanecerán disponibles durante la Feria. Asimismo, los de Carlos Haya, Cruz del Humilladero, Pío Baroja y El Palo estarán abiertos las 24 horas del día.

En cuanto a las zonas de aparcamiento regulado (S.A.RE.), se mantendrán activadas en su horario entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 20:00 horas en todas las calles de la ciudad con regulación S.A.RE.. Los sábados días 16 y 23, las zonas abiertas serán en horario de 9:00 a 14:00 horas.