El metro es un medio de transporte habitual para llegar a la feria, sobre todo en el Centro. Sur

Refuerzos nocturnos en el metro de Málaga para volver de la feria

La mayor ampliación del horario de madrugada se producirá durante la Noche de los Fuegos que se celebrará el próximo viernes, 15 de agosto

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:47

El metro de Málaga se refuerza para llevar a los feriantes de vuelta a sus casas. Especialmente para quienes vivan las fiestas de agosto en ... el Centro (estación Atarazanas); pero también en el real (la parada más próxima es Ciudad de la Justicia, en Teatinos, el sistema de transporte dependiente de la Junta amplía sus horarios nocturnos.

