Refuerzos nocturnos en el metro de Málaga para volver de la feria

El metro de Málaga se refuerza para llevar a los feriantes de vuelta a sus casas. Especialmente para quienes vivan las fiestas de agosto en ... el Centro (estación Atarazanas); pero también en el real (la parada más próxima es Ciudad de la Justicia, en Teatinos, el sistema de transporte dependiente de la Junta amplía sus horarios nocturnos.

Empezando por lo más próximo, que es la Noche de los Fuegos, el viernes, 15 de agosto, el suburbano funcionará hasta las 2.30 de la madrugada, para facilitar la vuelta a casa, especialmente de los que acudan a puntos como el puerto y la playa de La Malagueta para seguir el espectáculo pirotécnico.

Posteriormente, el servicio se extenderá hasta las 1.30 horas de la madrugada todos los días, desde el sábado, 16 al sábado 23 de agosto. En este caso, quienes decidan seguir toda la noche de fiesta en el real, tendrán una nueva oportunidad de regresar a casa en el metro, a partir de las 6.30, hora de apertura vespertina de la estación Ciudad de la Justicia de lunes a viernes (7.00, sábados, domingos y festivos).

Además, dado el aumento previsto de viajeros y el carácter festivo y bullicioso de esas jornadas, la concesionaria Metro de Málaga reforzará la vigilancia en los trenes y en las estaciones, con el fin de facilitar el normal desarrollo del servicio en los momentos de máxima demanda.

La Consejería de Fomento informa de que la ampliación del servicio comercial a lo largo de la semana de feria equivale a un incremento de 13,5 horas adicionales frente al horario ordinario, y tiene como finalidad «adaptar el metro de Málaga a las necesidades de la movilidad derivada de la agenda cultural y festiva de la capital».

La Consejería de Fomento, que gestiona los metros andaluces a través de la Agencia de Obra Pública, pretende potenciar así el servicio en aquellos eventos que propician un incremento sustancial de los desplazamientos en la ciudad, como es el caso de la Semana Santa, en las competiciones deportivas, así como los partidos del Unicaja Baloncesto y las carreras urbanas, entre otras.