Esquerra ratifica el voto en contra a la designación de Iceta como senador El líder del PSC, Miquel Iceta. / Andreu Dalmau (Efe) Iceta considera una «aberración» que el Parlament no le elija senador y avisa de que traerá consecuencias porque «lo que siembras, luego recoges» CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 15 mayo 2019, 19:20

«El no es inevitable y nadie puede hablarnos de cortesía parlamentaria». El presidente del grupo de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha anunciado este miércoles que mañana los 31 diputados republicanos votarán en contra de la designación de Miquel Iceta como senador autonómico.

La dirección republicana adoptó el martes la decisión de vetar a Iceta como senador, lo que le cierra las posibilidades de ser el próximo presidente del Senado, y esta mañana el grupo parlamentario ha ratificado el sentido del voto para la votación del pleno de mañana. «No hay ningún margen» para que el no pudiera mutar hacia una abstención», ha señalado Sabrià.

Según ha comunicado, el rechazo al dirigente socialista ha recibido el apoyo unánime del grupo parlamentario. «Lo dijimos y lo ratificamos: Sánchez no puede tomar una decisión en nombre del Parlament, la Cámara catalana no es súbdita de nadie», ha expresado el dirigente republicano, molesto con los socialistas. Sabrià ha espetado a los socialista que no esperen que los grupos del Parlament les hagan el trabajo, si lo que quieren es «repartirse las sillas».

Sabrià ha replicado a Miquel Iceta, que esta mañana ha calificado de «aberración democrática» el veto a su designación como senador y ha advertido de que esta decisión tendrá consecuencia porque «lo que siembras, luego recoges». El jefe de filas de ERC cree que una aberración es que haya políticos en prisión o que el Gobierno central impida un debate televisivo entre candidatos.

ERC dinamita los puentes de diálogo con el Gobierno, pero aún así tiende la mano. Y avisa: «Cuando respeten a Cataluña y sus instituciones, podremos hablar».

JxCat ha decidido que también votarán en contra, lo que sitúa esta operación política de los socialistas al borde del fracaso. Ciudadanos ha anunciado su abstención.

Con el voto en contra de ERC y de JxCat, el líder del PSC lo tiene imposible para sacar adelante la votación, a pesar de que la designación autonómica de un senador siempre ha sido un mero trámite y en ninguna Cámara se ha impedido. Iceta advirtió ya el martes de que prevé recurrir el veto al Tribunal Constitucional.

Iceta denuncia una «aberración democrática»

Iceta, por su parte, ha considerado que vetar su designación como senador autonómico sería una «aberración democrática» que, más allá de impedir que se convierta en presidente del Senado, tendría otras consecuencias, ya que «lo que siembras, luego recoges».

«¿Queremos llegar hasta el extremo de vetar? Eso dificultará muchas cosas de ahora en adelante porque la vida es así, es un toma y daca. Lo que siembras, luego recoges. Se lo tienen que pensar muy bien», ha expuesto en declaraciones a La Sexta, donde ha recriminado a ERC que haga bandera del diálogo pero después abra la puerta a bloqueos de este tipo.

El candidato socialista ha sostenido que «entendería muy bien» que, dado el contexto político, estas formaciones decidieran «votar en blanco o abstenerse», pero ha subrayado que impedir la designación de un senador autonómico sería algo inédito en el Parlament, donde «siempre se ha aceptado que los grupos pueden nombrar a sus representantes y sustituirlos con toda libertad».

Con todo, Iceta ha insistido en que no «mercadeará» con el «derecho» de los socialistas a sustituir a sus senadores: «He hablado con todo el mundo pero no he negociado con nadie (...) No podemos intercambiar un apoyo por un gesto», ha resuelto.

Recurso ante el Constitucional

Si finalmente su nombramiento no sale adelante, el líder del PSC ya avanzó ayer martes que estudiarán la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, al entender que se estaría cuestionando el derecho del grupo parlamentario socialista para escoger al sustituto de Montilla en la Cámara Alta.

Ha incidido en que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña están hartos de este tipo de actitudes que «son un obstáculo para restablecer una convivencia normal».