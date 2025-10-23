Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas miran anuncios de vivienda en una inmobiliaria durante la crisis sanitaria R.C.

Más de 300.000 inquilinos se enfrentan al subidón de sus alquileres firmados durante la pandemia

Los precios se han disparado de media un 40% y miles de familias temen la revisión de su contrato tras los cinco años que rige la ley

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16

Comenta

El precio medio de los alquileres en 2020 era de 856 euros al mes por un piso de 80 m2. La pandemia obligó a muchos ... caseros a revisar sus rentas a la baja, pero cinco años más tarde ese escenario es inimaginable. Las familias pagan hoy por ese mismo apartamento, de media, 1.144 euros mensuales, un 37% más. La inflación general acumulada en este lustro ha sido del 20%, según el INE, por lo que los alquileres prácticamente doblan la subida del IPC. Y hay comunidades mucho más perjudicadas que otras: en Madrid, Cataluña y Baleares se superan ya los 1.500 euros de media mensual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de 300.000 inquilinos se enfrentan al subidón de sus alquileres firmados durante la pandemia

Más de 300.000 inquilinos se enfrentan al subidón de sus alquileres firmados durante la pandemia