Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. EFE

Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

Sumar apuesta por una prórroga de tres años a los contratos y la congelación de las rentas, mientras que el PSOE duda de la constitucionalidad de algunas de las medidas de su socio

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:56

La supresión de los topes del alquiler a los contratos firmados antes de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley de ... Vivienda, augura un nuevo debate de calado en el seno del Gobierno. Este nuevo frente cobra protagonismo además tan solo un día después de que Sumar pidiera durante unas horas antes de desdecirse la dimisión de Isabel Rodríguez por, lo que consideran, una deficiente gestión para paliar los problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre una población joven que en una inmensa mayoría ve prohibitiva la posibilidad de la emancipación familiar.

