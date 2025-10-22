Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

La supresión de los topes del alquiler a los contratos firmados antes de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley de ... Vivienda, augura un nuevo debate de calado en el seno del Gobierno. Este nuevo frente cobra protagonismo además tan solo un día después de que Sumar pidiera durante unas horas antes de desdecirse la dimisión de Isabel Rodríguez por, lo que consideran, una deficiente gestión para paliar los problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre una población joven que en una inmensa mayoría ve prohibitiva la posibilidad de la emancipación familiar.

La subida de los precios del alquiler fue limitada en 2022 y 2023 al 2%, una medida que el Gobierno adoptó para contrarrestar la inflación desbocada causada por la invasión rusa de Ucrania. En 2024 este tope se elevó al 3% y este año entró en vigor el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), que tiene como objetivo evitar las actualizaciones abusivas y desliga los arrendamientos del Índice de Precios al Consumo, y que este ejercicio ha limitado las actualizaciones de la renta al 2,2%.

Las desavenencias en el Ejecutivo llegan ahora a causa de los vencimientos de contratos que afectarán en los próximos meses a cerca de 300.000 familias, y que al firmarse antes de la entrada en vigor de la Ley que establece el IRAV no estarán ya sujetos ya a limitación alguna en el incremento de las rentas. Tanto PSOE como Sumar están de acuerdo en la necesidad de intervenir, pero difieren en la forma de hacerlo.

«Hasta un 50%»

Según alertó ayer el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, «cientos de miles de familias en España viven con la angustia de que cuando tengan que renegociar sus contratos se encuentren con subidas del 30 al 40 o al 50% por ciento respecto a lo que pactaron hace cinco años». La alternativa a no aceptar las nuevas condiciones es quedarse en la calle. Sumar aboga por «una intervención jurídica inmediata con la confianza de que pueda haber luz cuanto antes».

Los deseos del socio minoritario chocan sin embargo con el PSOE, que aún no ha desvelado o bien tiene clara una fórmula legal de afrontar el problema. El ala socialista del Gobierno salió este miércoles en tromba a defender la labor de Isabel Rodríguez al frente de Vivienda e incluso cuestionó la constitucionalidad de algunas de las medidas que propone Sumar en esta materia. Entre las acciones que ha puesto sobre la mesa el socio minoritario se encuentra la prórroga por tres años de todos los contratos vigentes y la congelación de los alquileres. En paralelo, el PSOE apuesta por negociar con las comunidades autónomas para que establezcan zonas urbanas tensionadas. Su cooperación es imprescindible toda vez que la mayoría de las competencias de Vivienda están transferidas y el Gobierno central no puede invadirlas.

Pese a las diferencias, fuentes de la formación de Yolada Díaz mantienen que se está negociando «con absoluta normalidad».