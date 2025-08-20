Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Zona arrasada por el incendio forestal de Abejera (Zamora). EFE

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

El colectivo agrario solicitan «medidas concretas» que respondan a las necesidades de los agricultores y ganaderos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:11

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de negocios ... rurales, entre otras actividades, pero los autónomos afectados por los fuegos no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar ayudas directas. La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha pedido ya al Ministerio de Trabajo ayudas directas para los autónomos de las zonas afectadas.

