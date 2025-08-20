Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bomberos en el incendio de Jarilla Efe

Medio millar de efectivos tratan de acabar con el fuego de Jarilla

El incendio ha cogido fuerza por el viento durante la noche en la zona de la Garganta de los Papúos en el Valle del Jerte y en las inmediaciones del pico Pinajarro en Hervás

Rubén Bonilla

Badajoz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:54

Un nuevo día y una nueva oportunidad para intentar controlar el megaincendio de Jarilla en el norte de Extremadura.

El Plan de Lucha contra ... Incendios Forestales de Extremadura ha actualizado los medios que trabajan ya desde primera horas de este miércoles en el perímetro del fuego que afecta a la zona del Valle de Ambroz y del Valle del Jerte, donde se ha unido un medio aéreo más que el día anterior y ya son 26.

