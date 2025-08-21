Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Planas confirma que el campo recibirá «exactamente igual» las ayudas de la PAC aunque las tierras estén quemadas

El sector primario calcula que las pérdidas por la ola de incendios asciende a más de 600 millones de euros tras la pérdida de unas 19.000 hectáreas de cultivo hasta ahora

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:23

La agricultura y la ganadería son las actividades económicas más afectadas por la ola de incendios que asola la Península desde hace semanas. El campo ... ha perdido hasta el momento unas 19.000 hectáreas de cultivo, lo que equivale a una superficie como toda la ciudad de Valladolid, y exige ayudas. El Gobierno analiza cómo lograr la recuperación y reactivación de las zonas afectadas, y por el momento el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha confirmado que los afectados recibirán las ayudas europeas de la PAC (Política Agraria Común) «exactamente igual» aunque sus tierras estén quemadas.

