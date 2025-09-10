Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las mujeres se jubilan 10 meses más tarde y con un 30% menos de pensión

Las nuevas jubilaciones reducen a la mitad la brecha de género en las nóminas de las personas jubiladas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:59

Por definición, la pensión de jubilación es un derecho de todos los trabajadores a percibir una prestación económica vitalicia al finalizar total o parcialmente su ... vida laboral, siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, su cuantía varía en función de los años cotizados y del género del cotizante. En el caso de las mujeres, la pensión se sitúa un 30,4% por debajo de la que perciben los hombres y, además, ellas se jubilan de media diez meses más tarde.

