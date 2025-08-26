Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jubilados en un parque. Archivo

Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años

La pensión media de los nuevos jubilados supera en 600 euros al salario medio de los menores de 30 años

José A. González

José A. González

Martes, 26 de agosto 2025, 09:54

La brecha entre la edad ordinaria de jubilación y la real en España se reduce poco a poco. En agosto, esta última se situó en ... 65,3 años, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, apenas 1,5 años por debajo del límite legal para los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  7. 7 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  8. 8 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  9. 9 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  10. 10 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años

Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años