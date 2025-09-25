Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Varapalo a los mutualistas: el Supremo impide a un ingeniero pasarse a una mutualidad tras haber cotizado como autónomo

El derecho de opción que reconoce la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) solo se puede ejercer una sola vez y «de forma irrevocable»

Susana Zamora

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:29

Los profesionales colegiados que en su momento optaran por el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia ... o Autónomos (RETA) no pueden darse de baja para posteriormente incorporarse a una mutualidad de previsión social alternativa. Y es que el derecho de opción que reconoce la disposición adicional 18 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) solo se puede ejercer una sola vez y «de forma irrevocable» para todo el tiempo de ejercicio de la actividad profesional colegiada por cuenta propia.

