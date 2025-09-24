Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación en sus cuentas por fin están comenzando a recibir las aportaciones ... entregadas por error después de años de reivindicaciones. Aunque ya hace un par de meses que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley aprobada en el Congreso que permitía a Hacienda realizar, en un único pago, las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, los ingresos están llegando aún a cuentagotas. Una resolución que pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se habían manifestado en muchas ocasiones. «Es posible que en los próximos días recibas alguna comunicación electrónica o SMS de la AEAT. El mensaje que se envía suele ser muy escueto: «La Agencia Tributaria ha emitido una comunicación a nombre del contribuyente», advierten desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La devolución corrige así años de sobreimposición: Hacienda no aplicó la reducción del 25% en estas pensiones y los afectados pagaron más IRPF del que correspondía. Ahora, dicho importe regresará a sus cuentas bancarias: la media ronda los 4.000 euros pero que hay casos que podrían superar los 10.000. La Agencia Tributaria fija un plazo hasta el 30 de diciembre de 2025 para realizar las devoluciones y estará ingresando el dinero en un pago único y automático a quienes presentaron el formulario a través de su Sede Electrónica.

Desde la OCU explican que los afectados deben acceder a la Sede Electrónica de la AEAT y entrar a 'Área personal', apartado 'Mis notificaciones', para comprobar el contenido íntegro de la notificación. «En la mayoría de los casos, se trata simplemente de la confirmación de que en breve se procederá al abono de la cantidad que te corresponde, por lo que no debes alarmarte», advierte la organización en una nota emitida este mismo miércoles en su web.

En dicha comunicación -añade la OCU- se notifica que se ha ordenado el pago del importe indebidamente pagado y, además, consta la liquidación de intereses de demora. También aparecerán los últimos dígitos de la cuenta en la que se va a efectuar el ingreso. «Por lo general, se recibe el dinero en los días siguientes de recibir la comunicación», indican.

¿Cómo sé si me van a devolver?

Para saber si la AEAT ya ha rectificado todas tus declaraciones, aunque todavía no te haya comunicado nada, puedes acceder en la web de la AEAT a 'Gestiones IRPF', apartado de 'Ejercicios anteriores', usando el número de referencia de la declaración de este año, o bien con Clave Móvil o DNI-e, y seleccionar el ejercicio que quieras comprobar. «En el historial del expediente de la declaración aparecerá grabada la rectificación realizada por Hacienda si ya la ha hecho, e incluso el pago realizado si ya se ha resuelto abonarlo», detalla la OCU.

Además, según aclara la asociación de consumidores, por cada ejercicio reclamado, la AEAT rectifica la declaración correspondiente y emite una notificación. «Si has reclamado varios ejercicios, es posible que no recibas todas las comunicaciones de todos los ejercicios en el mismo día», señala..

Y recuerdan: «Si eres mutualista y aún no has solicitado la devolución del dinero que pudiera corresponderte, es fundamental que lo hagas cuanto antes, mediante el formulario específico disponible en la web de la AEAT: Formulario de solicitud de devolución». Y si eres heredero de un fallecido con derecho al ajuste por mutualidades, puedes pedir la devolución correspondiente a Hacienda por internet, usando Clave Móvil, certificado electrónico o DNI-e. En este caso deberás presentar el acta de sucesión para actuar como representante del fallecido, así como el formulario indicado anteriormente en calidad de representante.