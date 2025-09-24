Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria

El reembolso pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de empleados se habían manifestado en muchas ocasiones

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:47

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación en sus cuentas por fin están comenzando a recibir las aportaciones ... entregadas por error después de años de reivindicaciones. Aunque ya hace un par de meses que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley aprobada en el Congreso que permitía a Hacienda realizar, en un único pago, las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, los ingresos están llegando aún a cuentagotas. Una resolución que pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se habían manifestado en muchas ocasiones. «Es posible que en los próximos días recibas alguna comunicación electrónica o SMS de la AEAT. El mensaje que se envía suele ser muy escueto: «La Agencia Tributaria ha emitido una comunicación a nombre del contribuyente», advierten desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria

Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria