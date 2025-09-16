Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los trabajadores de una ETT tendrán derecho a cobrar los mismos complementos que sus compañeros de la empresa usuaria cuando estén de baja

El Tribunal Supremo unifica doctrina en una sentencia en la que desestima el recurso de Adecco

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:33

Mismo trabajo, mismo sueldo. Así lo defendió un trabajador cuando fue contratado a través de una ETT para trabajar en una empresa de estampaciones metálicas ... y no le reconocieron los mismos complementos de mejora que el convenio colectivo le reconocía a los compañeros de la compañía usuaria cuando sufrían una baja médica. Ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón en una sentencia que unifica doctrina y se alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

