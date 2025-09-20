Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas

La empresa argumentaba que los comuneros estaban incurriendo en un abuso de derecho

Susana Zamora

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:53

Propietaria de dos trasteros, la promotora de un edificio impugnó tres acuerdos tomados en la junta de propietarios. Esta última se oponía a la realización ... de obras para instalar agua en sus trasteros, a autorizar un cambio de uso de esos espacios para transformarlos en viviendas y a actuar contra otro vecino por la supuesta ocupación indebida de zonas comunes. El argumento de la promotora era que previamente se le había autorizado la conexión eléctrica, y que la negativa de la comunidad constituía un «abuso de derecho». A su juicio, no existía prohibición legal expresa que impidiera el cambio de uso.

Espacios grises

