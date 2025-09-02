Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia

Un tribunal confirma el despido disciplinario del empleado por transgresión de la buena fe contractual al considerar que esa actividad es «incompatible» con su incapacidad temporal

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:13

Trabajaba como peón en una empresa de servicios auxiliares de limpieza y mantenimiento, con un sueldo bruto mensual prorrateado de 2.354 euros. Pero una ... baja por lumbociática de casi dos meses ha dado al traste con un contrato laboral cuya antigüedad se remontaba a 2015. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, consultada por este periódico, que ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por este trabajador.

