La alerta por la banca regional de EE UU golpea a las Bolsas
Banco Santander e Indra retroceden un 4% en una sesión en la que el Ibex-35 resiste mejor que otros índices europeos
Viernes, 17 de octubre 2025, 12:10
Un terremoto con epicentro en la banca regional de EE UU amenaza extender la crisis bursátil al resto de Bolsas. Un día después de que ... dos entidades, Zions Bancorp y Alliance Bancorp, revelasen problemas de impago de algunos préstamos, vinculados a fraudes, que tenían dos de sus prestatarios, el temor de los inversores sobre grandes entidades como Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan están arrastrando este viernes a la banca europea.
La caída del Ibex-35 está liderada por este sector en una jornada en la que el Dax alemán se deja un 2%, mientras que el Cac francés cede un 1% después de que el primer ministro galo, Sébastien Lecornu, continúe tras no prosperar las mociones ante la Asamblea Nacional. Además, los futuros de Wall Street vienen en rojo y apuntan a un descenso en torno al punto porcentual.
Aunque en el plano nacional la atención está puesta en el fracaso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell que se conoció a última hora de ayer y la subida de más del 5% de la entidad que preside Carlos Torres frente al 8% que retrocede la firma vallesana, valores ajenos a esta operación acumulan pérdidas del 4% en el caso de Banco Santander o Indra. Al otro lado y más allá del banco vasco, solo Telefónica y Sacyr aguantan en positivo.
Más allá de la preocupación por las novedades de la industria financiera al otro lado del Atlántico tras las recientes quiebras de First Brands y Tricolor, en el ánimo de los inversores también pesan las renovadas tensiones comerciales entre Washington y Pekín así como el cierre de la Administración americana, cuyos efectos se espera que impacten en el PIB y en la política monetaria.
En este contexto de incertidumbre, el mercado de criptomonedas y sus empresas se desploman en una jornada en la que el bitcóin resiste con caídas del 3% y ethereum con descensos del 4%, pero otros valores como Solana o la especulativa divisa digital Dogecoin se dejan un 8% y un 5%, respectivamente. Por su parte, el oro mantiene su senda alcista y bate la barrera de los 4.300 dólares por onza y encarrila su mayor subida semanal desde comienzos de 2020.
