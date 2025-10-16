Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de BBVA, Carlos Torres, junto al presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. R. C.

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

La CNMV anunciará este viernes el porcentaje de aceptación y la cotización de referencia para calcular una posible segunda oferta

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:16

Comenta

Máxima tensión en el mercado en las últimas horas antes de conocer el resultado de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. La Comisión Nacional ... del Mercado de Valores (CNMV) dará a conocer mañana el resultado de la operación, con una enorme incertidumbre en torno a cuál será el porcentaje de aceptación definitivo y, sobre todo, cuáles serán los criterios para establecer el precio de una posible segunda opa para hacerse con el resto del capital que no posea, en caso de que la vasca se quede por debajo de su objetivo del 50% y decida rebajar el umbral de aceptación al 30% para no dar marcha atrás en sus planes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  6. 6 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  7. 7 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  8. 8 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  9. 9 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace

La prima de la opa de BBVA sobre Sabadell desaparece a un día de su desenlace