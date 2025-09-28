Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Nvidia aprovecha su músculo financiero para asegurarse su reinado en el mercado de la IA

La tecnológica realiza numerosas inversiones millonarias en empresas con una letra pequeña: ese dinero es para comprar sus productos

José A. González

José A. González

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:54

Apenas pasaron 96 horas entre los dos anuncios de Nvidia que provocaron un terremoto en el sector tecnológico. Con tan solo cuatro días de diferencia, ... la compañía dirigida por Jensen Huang informó de dos inversiones por alrededor de 90.000 millones de euros (105.000 millones en dólares al cambio actual). Es una cifra que supone casi una cuarta parte del presupuesto total del Gobierno de España para este 2025 (380.000 millones). Dos pactos, tres nombres y un objetivo: «seguir siendo el rey», como la ranchera que escribió el mexicano José Alfredo Jiménez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  4. 4 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  5. 5

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  8. 8 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  9. 9

    La Sareb sobre la promoción sin luz de Mijas: «Los vecinos han sido estafados»
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nvidia aprovecha su músculo financiero para asegurarse su reinado en el mercado de la IA

Nvidia aprovecha su músculo financiero para asegurarse su reinado en el mercado de la IA