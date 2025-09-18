Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reuters

Nvidia lanza un salvavidas a Intel: invierte casi 5.000 millones y cierran una alianza histórica

Será dueña del 4% de Intel y desarrollarán conjuntamente procesadores para ordenadores personales

José A. González

José A. González

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:50

Nvidia lanza un salvavidas a su rival histórico Intel —sumido en una grave crisis por haberse quedado muy atrás en la carrera por el desarrollo ... de la inteligencia artificial (IA)— al invertir cerca de 4.250 millones de euros y sellar una alianza para desarrollar conjuntamente procesadores destinados a ordenadores personales y servidores.

