EFE

Nvidia invertirá unos 85.000 millones de euros en OpenAI

A cambio el creador de ChatGPT utilizará los procesadores de la tecnológica estadounidense para sus centros de datos

José A. González

José A. González

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:10

Nvidia se ha propuesto ser el agitador del mercado de la inteligencia artificial y de Wall Street. Si hace apenas cuatro días lanzaba un salvavidas ... de 4.500 millones de euros a su rival histórico Intel, ahora la firma fundada por Jensen Huang invierte casi 85.000 millones de euros (100.000 millones de dólares) en OpenAI con el fin de respaldar la construcción de nuevos centros de datos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para impulsar las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

