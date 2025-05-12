Las agencias de viaje se mantienen «fuertes»

Hubo un tiempo en el que muchos auguraron la desaparición de las agencias de viajes. Era el 'boom' de las ofertas a través de Internet. ... Las compañías áreas, los trenes, los hoteles, todos, comenzaron a vender directamente al usuario de cualquier punto del mundo y al mismo tiempo florecían las páginas web con ofertas por paquetes completos de viaje. Esa situación fue un punto de inflexión para el sector, que se vio obligado a reinventarse y adaptarse a las nuevas fórmulas, pero que lejos de desaparecer, se mantiene fuerte y con buenas previsiones por delante.

La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía (AEDAV) es la organización decana del sector en toda España. Se constituyó en agosto de 1977. Su actual presidente, Sergio García Ferreira, que lleva en el negocio desde 1979, asegura que cuando entró como presidente en el año 2013 en Andalucía había 1.700 agencias de viaje y a día de hoy son 1.800. «La presencia de agencias de viaje no ha decrecido, todo lo contrario, estamos fuertes».

La clave está en que muchas de ellas no tienen sede física, sino que realizan todos sus servicios on line, pero funcionan como cualquier otra agencia de viajes de la zona. «Aunque no se vean tantas agencias en la calle, no significa que no haya. En este sector es posible trabajar desde casa perfectamente y en muchos casos se ahorran pagar un dineral por un local», explica García.

El presidente de la asociación asegura que el año está yendo bien, sobre todo los tres primeros meses porque «abril ha sido un mes raro y creemos que puede haber sido por el efecto Trump». En cualquier caso, las perspectivas de cara al verano son buenas.

Sergio García es memoria viva de cómo ha evolucionado el sector a lo largo de las décadas porque él lo ha vivido en primera persona. Entró en el negocio familiar con 19 años y más tarde puso en marcha Viajes Saldumar, que hoy en día es un referente en Marbella y la Costa del Sol. «El boom de la venta on line comenzó en el año 1995, pero hemos sabido adaptarnos y muchos nos hemos sumado a esa venta on line, pero también mantenemos un local físico para aquellos clientes que prefieren un servicio más personalizado, aunque lo cierto es que aunque vendemos vacacional, el fuerte de nuestros negocios está en las empresas, cada vez trabajamos más con ellas», señala.

«Hoy en día del vacacional no vivimos las agencias», incide el presidente, quien incluso reconoce que puede entender que alguien compre un vuelo o un billete de tren por su cuenta, pero «si quieres hacer un viaje que implique la contratación de un coche, servicios de excursiones o cualquier otra necesidad, es mucho mejor hacerlo en una agencia, porque al final no va a ser más caro. Nosotros cobramos algunas tasas, pero hay trucos que nosotros sabemos y que la gente no conoce y que al final hacen ahorrar al cliente».

Eso por no hablar del servicio post venta, ya que las agencias permanecen conectadas con el cliente «casi 24 horas» por si tienen cualquier imprevisto o problema en el destino al que hayan viajado. Un ejemplo muy reciente fue el día del apagón, cuando numerosas agencias gestionaron la ayuda a los clientes que se habían visto en alguna situación complicada, sobre todo relacionada con la movilidad.

«A día de hoy nuestros principales clientes son las empresas, que demandan un servicio integral que les genere confianza y no quebraderos de cabeza», afirma García. «Nosotros damos un servicio mucho mayor que si has contratado el vuelo, el tren o el hotel por tu cuenta. También porque las empresas necesitan una facturación, y hay muchos portales que no las dan. Trabajamos con empresas de todo tipo, desde organismos oficiales a grandes empresas, empresarios de hostelería, despachos de abogados...». En general cualquier negocio en el que habitualmente sean necesarios desplazamientos.

Ls cifras 1.800 Es la cifra aproximada de agencias de viaje que están operando desde Andalucía. De ellas se estima que unas 400 están en la provincia de Málaga.

70.000 es la cifra de agentes de viaje que hay en todo el país.El sector continúa generando empleo, aunque es cierto que muchos de ellos operan solo a nivel digital, sin contar con un local o espacio físico para atender a los clientes.

Eso en lo que se refiere a las agencias de viaje emisoras, las que mandan viajeros al exterior, porque también están las agencias de viaje receptoras, las que se encargan de recibir a los viajeros a lo largo y ancho de la provincia de Málaga. Normalmente gestionan grupos a medida y se encargan de cubrir todas sus necesidades durante los días de estancia. «Dentro de nuestros asociados, el 60 por ciento se dedican a recibir: holandeses, franceses, viajes de incentivos... Les preparan las salas de reuniones, autocares, guías o restaurantes, lo que sea necesario», detalla el presidente.

Según García, cualquier agencia de viajes puede encargarse del receptivo, pero éstas son especialistas en la materia. «Van a puerta fría, a ferias, y aprovechan para tocar clientes y cerrar con ellos servicios. Ellos son los que traen clientes a la Costa del Sol. Antes venía todo organizado por agencias extranjeras, ahora es la agencia del país de origen la que organiza y paga al receptivo».

El nuevo registro de viajeros indigna a las empresas El registro de viajeros, el decreto 933 o el decreto Marlaska. Tiene muchos nombres pero en todos los casos es lo mismo: la obligatoriedad de hoteles, empresas de rentacar y agencias de viajes de realizar un registro de cada viajero con una cantidad importante de datos. «Es muy complicado para nosotros, por la carga de trabajo y porque el cliente internacional no nos quiere facilitar esos datos. Hemos pedido ayuda pero en ningún caso nos la han facilitado. A las agencias de viaje no nos dan el valor que tenemos, no se nos tiene en cuenta y nosotros somos los que movemos el sector turístico», afirma Rosa María Díaz, vicepresidenta de AEDAV.

Infraestructuras

Ya sean receptivas o emisoras, a pesar de que las agencias de viaje no viven un mal momento, sí plantean una serie de demandas para facilitar la labor que desarrollan y para garantizar el futuro del sector y del turismo en general.

Desde AEDAV reclaman principalmente una mayor inversión en infraestructuras. «La seguridad, la sanidad y las infraestructuras son tres patas fundamentales para un destino turístico, por eso somos el país número uno del mundo», asegura el presidente, quien reclama la necesidad de un tren litoral y más inversión en comunicaciones.

«No podemos permitir llegar a la masificación o a la turismofobia y para eso tener infraestructuras es básico. No puedo venir de vacaciones para perder mi tiempo en una caravana. No puedo tardar dos horas en llegar en avión desde mi país para, a continuación sufrir dos horas de caravana hasta mi alojamiento».

También la sequía y el agua preocupan al sector. «Las desaladoras son clave. Hemos quintuplicado o sextuplicado la población en unos años, por lo que creemos que cada ciudad tiene que tener su desaladora, no para que sea la fuente principal de agua, pero sí para que ayude y aporte».